La agenda deportiva del 25 y 26 de marzo: donde y cuándo ver todos los eventos deportivos

Los eventos más destacados de este fin de semana largo comienzan con la Copa Argentina, donde esté sábado Boca Juniors recibe a Olimpo a las 19 Hs, el partido se podrá ver por la pantalla de TYC Sports. Los dirigidos por Hugo Ibarra buscarán el pase a la siguiente ronda para bajar traer calma al club, tras la derrota ante Instituto en la Bombonera.

En tanto, el mismo sábado River Plate tiene programado un amistoso ante la Universidad de Chile a las 20 Hs por la pantalla de Star +. Martín Demichelis usará varios jugadores de las juveniles para este encuentro.

En tanto, el domingo desde las 21.30hs habrá superclásico de la categoría senior en Jujuy, por la pantalla de TYC Sports. Ex jugadores como Ariel el Burrito Ortega y Marcelo el Chelo Delgado volverán a estar enfrentados en un partido de fútbol.

La agenda deportiva del 25 y 26 de marzo

SÁBADO 25 DE MARZO

COPA ARGENTINA

19:00 Boca Juniors vs Olimpo TYC SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:30 Villa Dalmine vs Ferro TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes (BA) vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Dep. Madryn vs Gimnasia (J) TYC SPORTS PLAY

17:00 Agropecuario vs San Martin (T) TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO

20:00 River vs U. de Chile STAR +

NBA

22:00 Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks ESPN Extra / STAR +

TOP 12 DE LA URBA

15:10 SIC vs. Alumni STAR +

15:10 La Plata vs. San Luis STAR +

15:10 Atl. Rosario vs. Belgrano STAR +

15:10 CASI vs. Newman STAR +

15:10 Pucará vs. CUBA STAR +

15:30 Hindú vs. BACRC ESPN Extra / STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 San Lorenzo vs. La Unión BASQUET PASS TV

21:00 Oberá vs. Olímpico BASQUET PASS TV

22:00 Ferro vs. Instituto BASQUET PASS TV / DIRECTV SPORTS

TOP 14 DE FRANCIA

10:50 Castres vs. Toulouse STAR +

17:00 Bordaeux vs. La Rochelle STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

11:00 Escocia vs Chipre STAR + / ESPN

14:00 Armenia vs Turquia STAR +

14:00 Bielorrusia vs Suiza STAR + / ESPN

14:00 Israel vs Kosovo STAR +

16:45 España vs Noruega STAR + / ESPN

16:45 Croacia vs Gales STAR +

16:45 Andorra vs Rumania STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

12:30 Segunda Ronda ESPN 2 / STAR +

20:00 Segunda Ronda ESPN 2 / STAR +

PARTIDO AMISTOSO DE LEYENDAS

13:10 Partido de las Leyendas – Villarreal CF STAR +

DOMINGO 26 DE MARZO

PRIMERA NACIONAL

15:30 Aldosivi vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

16:00 Guillermo Brown vs. Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

17:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

17:00 Club Mitre vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

18:00 Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Chaco Forever vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

18:00 San Martín vs. Estudiantes de Río Cuarto TYC SPORTS PLAY

20:00 Atlético Rafaela vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

20:00 Gimnasia (CR) vs. Boca BASQUET PASS TV

MOTO GP - PORTUGAL

06:45 Carrera 2 y 3 ESPN 2 / STAR +

CURRIE CUP

08:55 Sharks vs. Western Province STAR +

LIGA SMARTBANK

09:00 Eibar vs. FC Andorra STAR +

11:15 Real Zaragoza vs. Albacete STAR +

16:00 Las Palmas vs. Sporting Gijón STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:00 Kazajistán vs. Dinamarca STAR + / ESPN

13:00 Inglaterra vs. Ucrania STAR + / ESPN

13:00 Leichtenstein vs. Islandia STAR +

13:00 Eslovenia vs. San Marino STAR +

15:45 Eslovaquia vs. Bosnia Herzegovina STAR +

15:45 Irlanda del Norte vs. Finlandia STAR +

15:45 Luxemburgo vs. Portugal STAR + / ESPN

15:45 Malta vs. Italia STAR +

GOLF: WGC - DELL TECHNOLOGIES

11:00 Día 5 - Parte 1 ESPN 3 / STAR +

16:00 Día 5 - Parte 2 ESPN 3 / STAR +

ATP 1000 - MIAMI

12:00 Tercera vuelta ESPN 2 / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:05 Stade Francais vs. Racing 92 ESPN Extra / STAR +

WTA 1000 - MIAMI

20:00 Tercera vuelta ESPN 2 / STAR +

CONCACAF - LIGA DE LAS NACIONES

22:00 México vs. Jamaica