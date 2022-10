La agenda deportiva del fin de semana largo: hora y televisación de todos los eventos

La agenda deportiva de este fin de semana que viene con eventos para todos los gustos. El sábado a los 11 Hs. en STAR + llega un vibrante encuentro entre el Manchester City y el Southampton. El conjunto de Julián Álvarez quiere trepar a los más alto de la Premier League.

A continuación, el PSG de Lionel Messi visitará al Stade de Reims a las 16 Hs por la Ligue 1. El partido se podrá ver en STAR + / ESPN. Mientras que a las 18Hs. En TyC Sports se podrá ver el duelo entre Las Leonas Vs. Chile. El conjunto argentino es candidato a quedarse con la medalla de oro en los juegos ODESUR 2022 en Paraguay.

El domingo a la madrugada comienza el Gran Premio de Japón, la carrera a las 2 Hs. se televisará por Fox Sports y STAR +. En tanto, el Turismo Carretera desde Comodoro Rivadavia hará lo propio a las 11.30 Hs. Y será trasmitido por la Tv Pública.

Por otro lado, Las Panteras se enfrentarán a las 13.20Hs a Puerto Rico por los octavos de final del mundial de Voley y será televisado por ESPN 3 y STAR +. Además, por la Liga Profesional, Boca visitará a Aldosivi desde las 18 Hs. El encuentro estará disponible en TNT SPORTS y River se enfrentará a Patronato 20:30 Hs. Disponible en ESPN Premium.



Agenda completa del sábado 8 de octubre

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Barracas Central vs Sarmiento ESPN Premium

16:00 San Lorenzo vs Vélez TNT SPORTS

18:15 Unión vs Arsenal ESPN Premium

20:30 Platense vs Colón TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

11:00 Bournemouth vs Leicester City STAR +

11:00 Chelsea vs Wolverthampton ESPN 2 / STAR +

11:00 Manchester City vs Southampton STAR +

11:00 Newcastle vs Brentford STAR +

13:30 Brighton vs Tottenham STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Olympique de Marsella vs AC Ajaccio STAR +

16:00 Stade de Reims vs PSG STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

11:15 Atlético Madrid vs Girona STAR +

13:30 Sevilla vs Athletic Bilbao ESPN 3 / STAR +

16:00 Getafe vs Real Madrid ESPN 2 / STAR +

SERIE A

10:00 Sassuolo vs Inter STAR + / ESPN

13:00 Milan vs Juventus STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Mainz 05 vs RB Leipzig STAR +

10:30 Bayern Leverkusen vs Schalke 04 ESPN 3 / STAR +

13:30 Borussia Dortmund vs Bayern Múnich ESPN 2 / STAR +

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Matías Walter Leiva vs Facundo Arce TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

F1 - GP DE JAPÓN

00:00 Práctica 3 FOX SPORTS / STAR +

03:00 Clasificación FOX SPORTS / STAR +

Agenda completa del domingo 9 de octubre

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Tigre vs Independiente TNT SPORTS

15:30 Banfield vs Gimnasia TNT SPORTS

15:30 Talleres vs Godoy Cruz ESPN Premium

18:00 Boca vs Aldosivi TNT SPORTS

20:30 Patronato vs River ESPN Premium

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Montpellier vs Mónaco STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Valladolid vs Real Betis ESPN 2 / STAR +

13:30 Real Sociedad vs Villarreal ESPN 2 STAR +

16:00 Barcelona vs Celta de Vigo STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Crystal Palace vs Leeds STAR +

10:00 West Ham vs Fulham STAR + / ESPN

12:30 Arsenal vs Liverpool STAR + / ESPN

15:00 Everton vs Manchester United STAR + / ESPN

SERIE A

10:00 Udinese vs Atalanta ESPN Extra / STAR +

13:00 Cremonese vs Nápoli STAR +

15:45 Roma vs Lecce ESPN 2 / STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Borussia Monchengladbach vs Koln ESPN 3 / STAR +

14:30 Stuttgart vs Union Berlín STAR +

F1 - GP DE JAPÓN

02:00 Carrera FOX SPORTS / STAR +

ATP 500 - TOKIO

04:30 Final ESPN 2 / STAR +

ASTANÁ OPEN

07:30 Final ESPN 3 / STAR +

MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO

13:20 Puerto Rico vs Argentina ESPN 3 / STAR +