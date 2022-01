Maggie Civantos: “Me encantaría trabajar en Argentina”

Maggie Civantos saltó a la fama mundial interpretando a la reclusa Macarena Ferreriro en la serie creada por Alex Pina (La Casa de Papel) "Vis a vis". Esto la llevo a convertirse en uno de los nombres más codiciados de la televisión española dándole la oportunidad de protagonizar, junto a Blanca Suárez, Yon González y Ana Fernández, la exitosa tira de época “Las Chicas del Cable”.

Ahora, la malagueña se embarca en un nuevo thriller electrizante titulado “Express”, el cual constituye la primera serie original española de la plataforma de streaming Starzplay.

Mirá el trailer de la nueva serie de Maggie Civantos , Express

La tira de ocho episodios sigue la historia de Bárbara, una psicóloga criminalística de las fuerzas policiales que ha sido víctima de un secuestro exprés, el cual la sume en un profundo trauma. Esto la lleva a buscar soluciones más radicales para combatir esta temible modalidad delictiva, uniéndose a un equipo anti secuestros con los mejores especialistas y las herramientas de última generación.

“Me consumió este personaje. Ha sido muy enriquecedor y siento que me ha obligado a salirme de la zona de confort”, confesó la interprete europea en conversación con RePerfilAr.

La tira, creada por Iván Escobar (El Barco, Vis a vis) estrenó el pasado domingo 16 de enero y el resto del elenco se completa con Loreto Mauleón, Alba Planas, Bernardo Flores, Omar Banana, Ana Marzoa, Kiti Mánver y el argentino Esteban Meloni, que interpreta al exesposo policía de Bárbara y padre de su hija.

Maggie Civantos protagoniza "Express".

Después de protagonizar dos éxitos internacionales seguramente te habrán llovido proyectos de todos lados ¿Qué te hizo decidirte por "Express"?

El personaje, su complejidad y el mundo familia. También me gustan mucho los temas que se tocan en la serie. En realidad son muchas cosas las que hicieron que me enamorase del proyecto y hemos entregado todo y más. Ha habido mucho corazón, porque era un personaje muy exigente. Aparte de las horas que he echado de rodaje, que han sido muchísimas porque es un personaje que está muy presente, hubo mucha implicación emocional que requería el personaje, porque encima arrastra un trauma muy grande. Entonces, hay una parte emocional muy potente en la serie. No todo es acción, fuegos artificiales y bombas, sino que también hay una parte de corazón que fue lo que me hizo enamorarme.

Como acabas de decir, Bárbara es un personaje muy intenso y lleno de capas ¿Cómo fue interpretarla?

Pues perdí mucho peso la verdad rodando (risas). Me consumió este personaje. Ha sido muy enriquecedor y siento que me ha obligado a salirme de la zona de confort. También me ha sorprendido mucho porque teníamos que improvisar en todas las escenas de terapia, entonces ensayamos mucho previamente y eso es algo que agradeceré siempre, porque tener una buena pre producción en todos los departamentos es fantástico y creo que es súper necesario y desgraciadamente muchas producciones no hemos tenido el tiempo y en esta sí. Pudimos dialogar, improvisar, crearle un pasado a los personajes, un “background”. Y llegar al set relajada y sabiendo lo que tenemos que contar y desde donde lo queremos contar es maravilloso. Ha sido un trabajo muy exigente, pero a la vez he disfrutado mucho.

Maggie Civantos junto a el argentino Esteban Meloni en el set de "Express".

"Express" tiene un elenco repleto de grandes nombres, ¿Cómo fue trabajar con ellos?

¡El reparto es una pasada, tío! Toda muy buena gente, muy buenos compañeros, todos, excepto el argentino claro (risas). El argentino ¡Madre mia! Menudo fichaje. Super bien con Esteban (Meloni), además tuvimos mucha química a la hora de entendernos como enfocar la relación de estos dos personajes. Un día quedamos en un café para hablar de cuál era el problema de la pareja protagonista y acabamos ensayando a los gritos en la cafetería como si fuéramos Bárbara y Santa de verdad (risas). Y fue muy guay, porque entendí que teníamos la misma forma de trabajar, Esteban y yo, en ese sentido, congeniamos muy bien. Así que muy bien tu paisano (risas)

Ya que nombraste a Esteban, ¿te gustaría trabajar en Argentina?

Me encantaría trabajar en Argentina, la verdad. Recibo tanto cariño desde hace tantos años desde Argentina que quiero trabajar allí. A ver si surge. Estoy moviendo hilos, para ver si ocurre algo este año, si movemos piezas para que salgan proyectos chulos por allí. Sé que hay mucha gente que le gusta mi trabajo y poder hacer algo en Argentina y que se sientan orgullosos sería lo más.

¿En qué rasgos de Bárbara te encontrás?

Yo creo que soy igual de testadura que ella, pero ella es más competitiva. Yo, en ese sentido, soy un poco más pasota. Es un personaje muy empático y su liderazgo radica en eso. Además, somos un desastre las dos (risas). Es un personaje muy exigente y yo también lo soy. Hay muchas cosas que hubiese hecho distintas. No la juzgo, la entiendo y creo que el público va a empatizar con ella porque es muy imperfecta y me encanta eso. Pretendía ser heroína, pero nos salió una anti heroína a la que todo le sale mal y eso la acerca a la gente, porque las cosas nunca salen como planeamos.

Maggie Civantos protagoniza la serie "Express" que estrenó el domingo 16 de enero en la plataforma Starzplay.

La serie toca temas sociales como la identidad sexual, los traumas, las enfermedades mentales y hasta el juego de "La Ballena Azul" (Juego en línea que incentiva a sus participantes, generalmente niños, a autolesionarse e incluso quitarse la vida), ¿sentís que puede concientizar a los televidentes?

Creo que sí. La serie no solamente entretiene y te lo pasas bien, sino que habla de muchos temas y en cada capítulo veremos un caso distinto con diferentes temáticas y luego una historia general que está presente durante toda la serie, que es el tema del miedo y de las vidas exprés. En ese sentido, sin intentar adoctrinar a nadie, pone problemas encima de la mesa y cada uno que saque sus reflexiones y piense lo que quiere. Eso me gusta mucho.

¿Qué se va a encontrar la gente cuando vea "Express"?

Creo que es una serie que a pesar de ser muy entretenida te lo pasas bien. Se pasan los capítulos rapidísimos porque hay mucha adrenalina y mucha acción, mucho thriller. Luego te enamoras de los personajes porque están muy bien construidos. Hay mucha verdad y se tocan temas de actualidad. La combinación de todos estos géneros, sumados a los personajes tan complejos, hacen que quieras ver un capítulo detrás de otro y se te pasa la temporada súper rápido y querés más. Creo que "Express" va a gustar muchísimo y la gente va a amar a todos los personajes.