Mansilla: "Canosa necesita un amigo, más que un abogado"

Viviana Canosa iniciará acciones legales contra quienes la injuriaron

Mansilla,dijo: “La responsabilidad del artículo 208 tiene que ver con el anuncio de tener una cura para una enfermedad en forma falsa, el accionar irresponsable de atentar contra la salud pública”. Y lo comparó con el caso Mühlberger a quien se le aplicó el inciso 2 del artículo mencionado cuando promocionó por televisión y en su consultorio “una pastillita que mejoraba los síntomas del COVID19”, según declaró el Diputado de FDT.

El Diputado Masilla dijo respecto a la conductora: “La poca empatía de Canosa no me sorprende, no está en juego su libertad de expresión, nadie le prohibió que hable ni que siga con su programa, lo que se le cuestiona es que hace un anuncio falso, de un medicamento que no es medicamento y causa un grave perjuicio, ojala que reflexione, más que un abogado, necesita una amigo que le diga que se está equivocando y que está actuando de manera desaprensiva e irresponsable en la conducción periodística de su programa”.

“Esperamos principalmente que el tema se difunda para que la población sepa que esto no se puede consumir, que no es un medicamento, esto envenena”, concientizó Mariano Mansilla.

R.I.Y