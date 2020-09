Coronavirus: "La investigación del efecto adverso de la vacuna tardaría días no meses"

Noticias Relacionadas AstraZeneca apunta a tener vacuna contra el Covid a fin de año

En comunicación con RePerfilAr, Marta Cohen explicó los efectos secundarios que tuvo la voluntaria de la vacuna contra el covid 19.

Marta Cohen, Doctora de Sheffiel Children’s Hospital de Londres dijo que se trata de “un efecto adverso en una señora, que permanece anónima. Es una de más de 8 mil voluntarios que han recibido la vacuna. La señora tuvo una situación de salud que requirió internación hospitalaria y eso se cataloga como efecto adverso serio porque es uno de los voluntarios que está en el equipo del grupo de ensayo. Entonces lo que se hizo fue con mucha transparencia que creo que es una virtud, nos da confianza, se informó a un organismo regulador del Reino Unido que se llama MHRA que inmediatamente comenzó una investigación. Esta investigación la hace una tercera parte, no la hace el laboratorio, la hace esta entidad. Por un lado, se inició la investigación del efecto adverso serio y por otro lado se pausó el ensayo. Quiere decir que las personas que debían recibir la segunda dosis no la van a recibir hasta que esté terminada esta investigación”. Y agregó que no se sabe cuánto tardará la investigación pero que “extraoficialmente dicen días, no hablamos de meses. La investigación tiene que delimitar si esto es un efecto de la vacuna o si esto es algo que no tiene nada que ver con la vacuna”.

La Doctora dijo que si bien aún no se ha confirmado cuál fue el efecto adverso que sufrió la voluntaria, “extraoficialmente se dice que es una mielitis transversa. El diario The Guardian dice que la señora sería de alta mañana, cosa que es una buena noticia. Va a ser muy difícil, en mi opinión, para el equipo que haga esta investigación delimitar si es una situación que comienza en la persona que no tiene nada que ver con la vacuna. Esta mielitis transversa se puede producir por ejemplo cuando comienza una esclerosis múltiple, puede deberse a una infección bacteriana o viral de la médula espinal o puede ser por una situación autoinmune. No olvidemos que una situación auto inmune generada por una infección viral previa. Este virus, uno de los síntomas que puede producir como enfermedad covid 19 es síntomas neurológicos, entre los cuales incluyen por ejemplo el guillain barré, que es una debilidad que se genera después de que el paciente tuvo la infección. Acá no recibió el virus pero recibió antígenos del virus, entonces obviamente no cualquiera va a desarrollar un guillain barré por ejemplo o una mielitis sino aquellas personas que tengan una debilidad genética e inmunológica particular. Es para mí, la relación entre el huésped y el virus. En este momento no es el virus pero son los antígenos. Además la mielitis transversa es una complicación muy rara pero ha sido descrita luego de vacunaciones en general”.

Cohen dio una mirada positiva en cuanto al retorno de las pruebas en voluntarios, dijo que “si fuera así como dicen, unos días, hablemos diez días. No va a ser una gran cosa porque ya más de 8 mil voluntarios fueron parte del experimento. Va a depender de lo que se demore la investigación y de cuál sea el resultado de la investigación”.



I. R. A