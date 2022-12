Ola de calor y múltiples cortes de luz en Buenos Aires: el desesperado pedido de los damnificados

La ola de calor trajo consigo cortes de luz, que en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, duraron más de 24 horas. Por ello RePerfilAr salió a recorrer los barrios porteños para conocer de cerca los problemas que ocasionaron los cortes de luz.

“Ayer a las 21horas se cortó la luz y me quemó una máquina secadora de ropa y la energía regresó hoy 17:30 horas” explicó un comerciante damnificado de Caballito. “No pude trabajar en todo el día y no sé qué voy a hacer con la máquina que me quemó. Yo vivo de eso y nadie me va a pagar el día que perdí” continuó el damnificado.

Otro vecino de Caballito se mostró molesto y expresó: "aumentan la luz y encima vienen los cortes. Tengo 75 años, soy grande para que jueguen conmigo".

Ante el temor de que vuelva a ocurrir, una vecina dijo: “Ya nos pasó la semana pasada. El martes pasado se cortó nueve, nueve y media de noche y volvió el miércoles al mediodía”.

Molesta por daños que le ocasiona las altas temperatura y la falta de prevención, la damnificada continuó: “Con el calor, mi esposo enfermo y mis nietos sin refrigeración, sin un ventilador y sin las cosas de la heladera porque uno le tiene desconfianza. Sube la temperatura y uno se pregunta ¿tendremos luz? La gente de este barrio es gente grande y hay muchos discapacitados”.

Respecto a los problemas por la falta de funcionamiento del ascensor, la vecina expresó: “Yo vivo en un primer piso así que no tengo problema de que no ande el ascensor pero otros vecinos que no tienen luz tienen que bajar a la planta baja a juntar agua por las escaleras. Es una situación muy complicada pero para nosotros los jubilados es peor aún”.

“Ahora vienen las fiestas y si uno quisiera comprar las cosas para guardarlas en la heladera ¿Cómo hace? ¿Por qué no hacen arreglos que dure más tiempo y prevenga el calor que está por venir? Lo que pedimos es eso, un poco de conciencia y que nos tengan en cuenta” concluyó la vecina de Caballito.

Todos los vecinos coinciden en los perjuicios que les causa la llegada de las altas temperaturas en Caballito y varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.