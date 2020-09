Trabajadora doméstica: "Hoy no puedo mantener a mis hijos, no tengo ingresos"

Desde el movil de RePerfilAr, Martín Mena especificó que las empleadas domésticas cobran 18.000 pesos, con 8 horas de trabajo, por lo que resulta ser el salario más bajo del país, junto al de algunos otros sectores. El pedido que llevaron a cabo tenía como objetivo un incremento del 100 por ciento de mínima, como emergencia, y después que se realice la paritaria.

La representante del plenario de trabajadora, Amanda Martín dijo: "En primer lugar la reincorporación de todas las despedidas y un registro amplio de las trabajadoras, muchas de ellas se anotaron al IFE aunque no lo cobraron puede ser una base. Después un aumento del 100 por ciento, estamos hablando de 194 pesos aproximadamente la hora". Y agrego que "el costo mensual de las amas de casa rondan en un 18 mil pesos mensuales, muy por debajo de la canasta básica Social".

Por otro lado, MarIa del Carmén DÍaz, vocera de la agrupación trabajadoras de casas particulares manifestó: "soy la responsable de mantener a mis hijos y hoy no lo puedo hacerlo porque no tengo ingreso, no tengo nada".

En este sentido, Angélica López trabajadora de casa particular expresó que "las trabajados domesticas no tuvimos durante el 2020 ninguna paritaria. Nos hemos quedado con hora de 145 pesos y tampoco cobramos el IFE".

"En la Argentina hay 1 millón de trabajadoras de casas particulares. Sin embargo el 77 por ciento esta en negro. Según algunas investigaciones casi el 77 por ciento son sostén de hogar y muchas de ellas a cargo de hijos de menos de 18 años", comentó Amanda Martín.

Alrededor de 400 mil trabajadoras de casas particulares fueron despedidas durante la cuarentena dispuesta por el Gobierno frente al avance del Coronavirus. Por lo que pidieron la reincorporación de todas, ya que durante el aislamiento el Ejecutivo Nacional dispuso la ley anti despidos.