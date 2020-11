RePerfilAr - Programa Completo 10-11-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el martes 10 de noviembre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas del día.

En una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno busca dar muestras claras de estabilidad económica para poder negociar un préstamo de facilidades extendidas. En ese marco, Reperfilar conversó con el economista y ex representante del Banco Central, Gabriel Rubinstein, quien expresó la posibilidad de un acuerdo con el Fondo “para que ellos tomen la decisión de refinanciar la deuda", "Sino entraríamos en default”, dijo. También Reperfilar pudo dialogar con el ministro de la Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acerca de lo que significa para el Gobierno un acuerdo con el FMI: “Estamos trabajando en uno que permita que Argentina se recupere, que vaya ordenando su macroeconomía, pero con crecimiento. Nuestro objetivo principal es que vaya reduciendo su déficit fiscal”.

Por otro lado, luego del anuncio de la nueva fórmula jubilatoria, RePerfilAr dialogó con Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, sentenció que "si no hay recomposición del haber, no hay fórmula que valga". Y disparó: "Que alguien me explique cómo se hace para vivir con 18 mil pesos en Argentina. Que alguien me explique porque los jubilados perdieron 40 puntos del poder adquisitivo de su haber, en los últimos tres años".

Desde el plano internacional, el congreso de Perú destituyó al presidente, Martín Vizcarra. Por eso RePerfilAr se comunicó con el periodista y analista, Pier Manrique que anticipó que Perú amaneció convulsionado por la declaración del Congreso de decretar la “incapacidad moral” de Viscarra de continuar en el poder.

Además, de cara a la temporada de verano que se avecina, RePerfilAr dialogó con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo quien habló sobre el protocolo que se implementará en playas y balnearios, que ya fue validado por el ministerio de Salud de la Nación. Según contó Elías, la medida "apunta a tratar de pasar la temporada de verano, con la menor cantidad de contagios posibles".

No obstante, con respecto al furor que atraviesa la miniserie documental de Netflix y Haddock Films, “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, la cual volvió a poner en la escena mediática el asesinato a María Marta García Belsunce, Repefilar se comunicó con Horacio García Belsunce, hermano de la difunta, quien criticó la producción al aseverar que “hay grises sin aclarar”. Es decir temas que no fueron detallados en su totalidad. “Fue un trabajo serio, pero es muy difícil meter 18 años en 4 horas”.

También un informe especial sobre el aumento de los medicamentos, y el incremento de ventas de motocicletas.

Por último, las columnas de los periodistas Ernesto Tenembaum y María O´Donnell.