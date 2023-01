“¿Sabe quien soy yo?”: un comisario “chapea” y maltrata a un oficial en un control

Un hecho inaudito sucedió en las cercanías de Parque Saavedra, cuando un oficial detuvo a conductor para solicitarle identificación, por circular con la patente de su vehículo cortada lo que hacía imposible ver el dominio completo correctamente. Cuando el oficial de la policía se aproximó al vehículo, el detenido intentó “chapear” su cargo, y respondió: “¿Sabe quién soy yo?”. Luego aseguró que era comisario de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo sucedido quedó registrado por una cámara corporal que portaba el oficial. Mientras que, en el video que, se hizo viral en las redes sociales, se puede observar al oficial que tras descender de su vehículo, interroga: “¿Qué tal, caballero? ¿Podría apagar el vehículo un segundito?”, mientras que la respuesta del comisario fue tajante: “¿Sabe quién soy yo? Comisario inspector Gómez”.

Juan Daniel Gómez es el nombre del comisario inspector de la Policía de la Ciudad que amenazó a un oficial que lo quiso identificar porque se transportaba en un vehículo con la patente cortada.

El oficial no reconoce al comisario e insistió con el pedido de identificación y le explica que lo detuvo por la patente corta. Esto llevo a una respuesta peor por parte del conductor: "Me parece perfecto pero por tu seguridad, pida apoyo". No obstante, el oficial insiste con la identificación y en que el auto permanezca detenido: "No tengo ninguna jerarquía, ni su credencial".

Tras el intercambio, Gómez se enfurece y pide el Handy que tiene el policía. "No se lo voy a prestar señor hasta que no me muestre su identificación", dijo firme el oficial. Mientras que, el conductor desencajado respondió: "Es una falta de respecto que no me conozcas".

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se le pidió al gobierno porteño que le saque la licencia de conducir al comisario de la Ciudad de Buenos Aires..