Moreno Ocampo habló sobre Argentina, 1985: "Lo que se ve en la película es textual lo que pasó en el juicio"

La película Argentina, 1985 sigue con su buena racha ya que fue nominada a los Óscar 2023 en la categoría de mejor película extranjera tras haber ganado el Globo de Oro. Así, podría ser el tercer galardón que reciba el país después de los obtenidos por La historia oficial y El secreto de sus ojos.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y fiscal adjunto del juicio a las juntas, quien habló sobre la nominación del film argentino y de esa época oscura de la historia nacional.

“Estuve bastante presente en la campaña que hizo Amazon para mostrar la película y ser parte de una serie de preguntas y respuestas con los críticos”, aseguró Moreno Ocampo. “Hicimos una versión de ‘Muchachos’, la canción del mundial, para festejar la nominación de la película”, añadió.

"Ellos (los acusados) estaban mucho más asustados que yo”, recordó Moreno Ocampo

“Yo no estaba asustado en ese momento, ellos (los acusados) estaban mucho más asustados que yo”. “Teníamos que buscar el apoyo de la gente, no nos creían todo lo que había pasado”, recordó el ex fiscal.

Para Moreno Ocampo: “La película refleja los testimonios y la acusación, lo que se ve en la película es textual lo que pasó. Lo único que se inventa es el contexto alrededor que retrata lo que pasaba en esa época”.

“En esa época no sabía lo que pasaba, hubo mucha presión de los militares a la prensa y la gente normal no estaba al tanto de lo que pasaba”, aseguró Moreno Ocampo, quien luego completó: “En los ochenta había mucha conciencia de la violencia guerrillera y de la Triple A pero no de la violencia militar”.

“Los militares no podían creer, ellos estaban atravesando la peor pesadilla porque les repetíamos detalles de todo lo que habían hecho”. “No íbamos a permitir que la muerte anduviera suelta por Argentina”, concluyó.