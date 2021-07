Se estrena Schmigadoon y su protagonista, Keegan-Michael Key habló con RePerfilAr

A partir de este viernes 16 se estrena la serie musical Schmigadoon por Apple Tv+. Lorne Michaels es el productor de esta divertidísima entrega que está dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key.



RePerfilAr tuvo la posibilidad de dialogar en exclusiva con uno de sus protagonistas, se trata de Keegan Michael Key, quien explicó cómo fue el proceso que lo llevó a aceptar hacer el papel de Josh Skinner: "Cuando leo un guion por primera vez siempre pienso que si me toca emocionalmente, si me hace llorar o reír o me hace mover los pies la primera vez que lo leo normalmente lo acepto".

En esta ocasión el actor detalló que el guion reunió todas las condiciones necesarias: “Me hizo reír, llorar y, aunque no podía escuchar la música pude leer las letras de las canciones y eran fantásticas”, confesó.

-¿Qué fue lo más difícil de hacer en Schmigadoon y cuál fue la diferencia respecto a una serie que no es musical?

- Creo que lo más difícil para mí fue no mover mis pies y bailar, porque hago un personaje que odia los musicales”. “No le gustan, no los entiende y no quiere ser parte de uno y yo todo lo que quiero es ser parte de un musical”.

-¿Por qué la gente tiene que ver Schmigadoon?

- Escúchanme, la cosa es así. Todos necesitamos una infusión de alegría en nuestros corazones y esta es la mejor. Simplemente tenés que inyectarlo, mirar Schmigadoon con tu familia, y si hay alguien a quien no le gustan los musicales, vas a terminar convirtiéndolo.

Para cerrar la entrevista Keegan Michael Key envió un especial saludo a los argentinos por la obtención de la última Copa América que se disputó en Brasil: “¡Felicitaciones por la copa!”, celebró el actor.