Ser CEO y gay en Argentina: Antonio Aracre recibió mensajes movilizadores en redes

El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, dijo sobre las repercusiones de la nota con RePerfilAr que “siempre lo que me emociona más es cuando de repente me escribe alguien que no conozco. Me ubican por LinkedIn o por alguna red social”.

Aracre remarcó que algunos de los mensajes que recibió lo movilizaron. “Me pasó de una mamá que no conozco, me dijo que estaba bajoneada porque estaba atravesando una situación en que el hijo le estaba contando su historia. Ella tenía miedo y preocupación por el futuro de su hijo. Si iba a sufrir, si la iba a pasar mal, si lo iban a discriminar. Y, que la historia mía, le reconfortó y le hizo pensar que el futuro no era tan oscuro como ella pensaba, que había posibilidades de ser feliz y de lograr las cosas que cada uno se proponga dependientemente de la orientación sexual de cada uno”.

También dijo con respecto a su relación con familia e hijos que: “Tiene que ver con cómo estás vos. Cuando vos estás seguro y realmente tenés una historia para contarles que te da felicidad porque descubriste quién sos y estás dispuestos vivir de esa manera, tus hijos, familia y amigos la van a pasar bien”.



