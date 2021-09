Todos los motivos detrás del alza récord del dólar paralelo

A pocos días de las elecciones PASO el mercado muestra una mayor demanda por la divisa, este miércoles 8 el valor del dólar paralelo cerró a $187 la jornada, la cotización más alta en lo que va de 2021.

Por ello RePerfilAr dialogó con el periodista económico, Néstor Scibona para indagar acerca de los motivos del alza de la divisa norteamericana y las consecuencias de esta subida.

"En octubre del año pasado el dólar blue llegó a estar a 190 pesos", recordó el periodista y explicó que una batería de medidas de control del Banco Central llevaron a que el precio continúe debajo de este precio hasta la última semana, previa a las elecciones de medio termino.

Dólar: el paralelo cerró con la cotización más alta de 2021

"Hoy hay un mercado especulativo, más que nada en acciones", "hay quienes piensan que el oficialismo no tendrá una gran ventaja en las elecciones", indicó Scibona. Luego completó: "De esta forma el Gobierno va a tener que llegar a acuerdo y no a andar restringiendo con cepos, cupos, etc".

No obstante, uno de los principales motivos de la variación del tipo de cambio para Scibona es que, "siempre cerca de las elecciones el que tiene pesos sin ubicar prefiere prefiere prevenirse y volcarse a dólares".

Para finalizar, el periodista económico informó que las reservas netas del Banco Central son cada vez más acotadas y que no van a alcanzar para cumplir con las deudas que hay que pagar el año que viene con el FMI.