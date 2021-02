Tres recomendaciones de series nominadas a los Golden Globes

Este domingo 28 de febrero se entregarán los Golden Globes, premiación que será transmitida por TNT a partir de las 22 horas. Por eso te recomendamos tres de las series nominadas que, si no viste, no deberías dejarlas pasar.

The Crown en Netflix: Está nominada la cuarta temporada de la serie que muestra la vida de la reina Isabel de Inglaterra como nadie. Esta vez verás su tira y afloje "very polite" con Margareth Thatcher y también se ocupa del príncipe Carlos cuando lo convencen de que se case con Lady Di, alguien que lo opaca en público. Como siempre, todos los actores tienen composiciones magistrales: Olivia Colman, Tobias Menzies y especialmente Josh O’Connor como el príncipe Carlos. Hay muchas referencias a la Guerra de Malvinas.

The Mandalorian, en Disney Plus: En una galaxia muy muy lejana se mueve un cazador de recompensas al que nunca se le ve la cara. Es The Mandalorian protagonista de una historia épica desprendimiento de Star Wars. Recibe como encargo llevarle un objeto a The Client. Pero lo que tiene que llevar es a Baby Yoda, un personaje que, sin hablar, se gana todos los corazones. Y también la protección del cazador de recompensas. En la segunda temporada se embarcan juntos en aventuras intergalácticas en episodios de media hora. Verás personajes conocidos, algunas peleas y muchos guiños para los fans de la franquicia.

Succession, en HBO y HBO Go: Está nominada la segunda temporada, que sigue mostrando la lucha entre los 4 hijos de Logan Roy por ver quien hereda el puesto de mandamás de la poderosa empresa familiar, mientras el padre quiere convertirse en el rey de los medios de comunicación. Papá es bastante retorcido y los tiene a todos bien controlados, pero el entramado de traiciones y alianzas va in crescendo; La temporada termina con un final shockeante. Es una de las favoritas de la premiación por la forma en que muestra los manejos en las grandes corporaciones y con un nivel de lujo impresionante.