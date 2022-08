Vera Farmiga habló sobre la desgarradora historia que protagoniza en Apple TV+

La actriz Vera Farmiga interpreta a la doctora Anna Pou en el nuevo drama de Apple TV+, Five Days At Memorial, el thriller dramático creado por Carlton Cuse (Lost) y protagonizada por, además de Farmiga, Cherry Jones (Señales), Cornelius Smith y Robert Pine.

Farmiga conocida por su papel de Lorraine Warren en la saga de El Conjuro, o Norma Bates en Bates Motel dialogó con RePerfilAr sobre lo que significa ser parte de la ficción que retrata un caso tan importante y controversial, y lo que piensa sobre la principal sospechosa.

“Es uno de los desastres más dolorosos y uno de los momentos más complicados en la historia de nuestro país”, aseguró la interprete nacida en Nueva Jersey,

Además, Vera explicó a este medio que, “es importante prestar atención a lo que sucedió". "Descubrir qué cosas podrían haberse prevenido, qué cosas podrían haberse hecho distinto. Hacer las preguntas que esta historia plantea”.

Vera Farmiga interpreta a la doctora Anna Pou. (Gentileza Apple TV+)

Además, Farmiga aseguró que hubo un grado muy alto de racismo en el caso, ya que la mayoría de los fallecidos eran pacientes afroamericanos, de bajos ingresos y no terminales.

“Fue la primera vez para mí, a esa edad, en el que las discusiones sobre racismo y pobreza estaban presentes”, comentó la actriz.

- ¿Crees que la doctora Anna Pou es culpable?

No lo sé, no estuve ahí. No sé qué decirte, ni se que pensar. Ni siquiera puedo ponerme en situación. Lo intenté. También intenté forzar a la audiencia a meterse en sus zapatos. Encaré el personaje con compasión y humanidad. Intenté entregar un buen retrato y forzar a la audiencia a ponerse en su lugar. No sé cómo habría actuado yo. No sé si habría tenido su fortaleza. Hablamos de una mujer que se quedó hasta el final. Ella fue una de las últimas doctoras en abandonar el lugar. Eso dice mucho de su carácter. No se cómo habría actuado yo en esa situación.

Cómo y dónde ver Five Days At Memorial

La serie estrenó sus tres primeros episodios en Apple TV+ el pasado 12 de agosto y completará los ocho episodios que la componen con lanzamientos cada viernes.

De qué se trata Five Days At Memorial

Luego del paso del huracán Katrina por Estados Unidos, el Memorial Medical Center de la ciudad de Nueva Orleans comenzó a vivir una pesadilla que quedó grabada en la memoria de todos los norteamericanos.

Debido a una falla en el sistema de drenajes en la ciudad, el nivel más bajo del edificio quedó completamente inundado (así como toda la localidad), lo que llevó a perder la electricidad y registrar temperaturas que, dentro de las instalaciones, llegaban a los 40 grados.

Durante cinco días, tanto el Estado como las autoridades de Luisiana, dejaron al Memorial librado a su suerte. Finalmente, cuando la ayuda llegó, y al bajar el agua, se encontraron 45 cuerpos sin vida, cubiertos por sábanas, ubicados en la capilla del hospital.

La serie relata las desesperadas jornadas en el Memorial Center tras Katrina. (Gentileza Apple TV+)

Al realizarse la autopsia, se descubrió que nueve de esos cuerpos presentaban restos de morfina y un sedante fuerte y acción rápida llamado midazolam, a pesar de que solo alguno de esos pacientes tenían prescripción para recibirlo. Todo indicaba que se trataba de un claro caso de eutanasia (ilegal en el Estado de Luisiana).

La principal apuntada fue la doctora Anna Pou, quien, según testigos, administró junto a otras dos enfermeras, la droga a los pacientes que no iban a poder ser evacuados.