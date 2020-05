Como el HIV o el sarampión, Covid-19 podría afectar a la Humanidad para siempre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene pocas esperanzas sobre la posibilidad que la Humanidad logre vencer al coronavirus. Por el contrario, sus funcionarios creen que es difícil pronosticar cuándo terminará la pandemia de Covid-19, y que la enfermedad, como el HIV o el sarampión, el SARS-CoV-19 puede transformarse en un mal endémico en el planeta y jamás desaparecer.

La organización dice que los gobiernos del mundo deben mantenerse positivos y colaborar estrechamente. "Tenemos un nuevo virus que está entrando a la población humana por primera vez y por eso es muy difícil pronosticar cuándo triunfaremos sobre él", dijo el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

"Considero que es importante poner esto sobre la mesa: este virus podría convertirse simplemente en un virus endémico en nuestras comunidades o este virus podría nunca irse", dijo Ryan. "Es importante que seamos realistas y no creo que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá está enfermedad o si lo hará". "Podríamos tener la posibilidad de eliminar este virus" con la ayuda de una vacuna, dijo Ryan, quien añadió que la vacuna debe ser entonces "muy efectiva" y "estar disponible para todos", y que "tendremos que usarla".

La esperanza de una vacuna rápida todavía es incierta

Ryan considera que existe una "enorme oportunidad para que el mundo" convierta "una trágica pandemia en un faro de esperanza para el futuro" y exhortó al mundo a "trabajar unido para resolver nuestros problemas a través de la solidaridad, a través de la confianza, a través del trabajo conjunto y a través de un sistema multilateral que pueda de hecho beneficiar a la humanidad". "En algunos sentidos tenemos control sobre ese futuro, pero va requerir un esfuerzo masivo hacerlo", dijo Ryan, quien señaló que "va a requerirse el apoyo político, financiero, operativo, técnico y comunitario para que sea un éxito".

El funcionario firmó que había cierto control sobre la forma en la que las personas lidiaban con el virus, aunque se necesitaría un "esfuerzo enorme" aun si finalmente se conseguía una vacuna. Al mismo tiempo el mundo está desarrollando más de 100 vacunas potenciales, incluidas varias en ensayos clínicos, pero los expertos remarcan las dificultades de encontrar inmunizaciones que sean efectivas contra los coronavirus. Ryan recordó que existen vacunas para enfermedades como el sarampión, que no se erradicó.



La doctora Maria Van Kerkhove, directora técnica para la COVID-19 en la OMS, añadió que, a pesar de que las personas puedan estar "sintiendo bastante desesperación", debemos mantenernos positivos y esperanzados.

"Hemos visto a países controlar este virus, hemos visto países que utilizan las medidas de salud pública, los fundamentos de salud pública, la epidemiología y la atención clínica para controlar este virus y suprimir la transmisión hasta un nivel suficientemente bajo como para que las comunidades puedan regresar a trabajar y reabrir, así que no podemos olvidar esto", dijo.

"Pasará algo de tiempo antes de que tengamos información sobre estas intervenciones médicas. Ya viene y hay personas trabajando muy arduamente en esto. Pero está en nuestras manos y estamos viendo esperanza en varios países, y realmente no quiero que la gente lo olvide", añadió.

DS