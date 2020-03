El caso de una enfermera contagiada genera cruces y desmentidas en el Hospital Italiano

Un delegado del Hospital Italiano denunció este jueves 26 marzo un posible foco de casos de coronavirus en ese prestigioso nosocomio de la ciudad de Buenos Aires, señalando que luego de un caso ya con primer test positvo de una enfermera, habría otros cuatro con riesgo y señalando que la contagiada "estuvo en contacto con otras setenta personas". Sin embargo, desde el Hospital salieron a desmentir ese cuadro, afirmando en un comunicado que el resultado de ese primer caso "todavía es preliminar" y asegurando que "se siguen todos los protocoloos establecidos" ante la pandemia.

En diálogo con Radio Perfil FM 101.9, el delegado César Latorre manifestó que la enfermera contagiada estuvo en contacto con decenas de trabajadores: "Es personal de administración de laboratorio. El laboratorio tiene su parte ambulatoria, van los pacientes a sacarse sangre, por ejemplo. La compañera nuestra infectada trabaja en la recepción de pacientes y de muestras. El positivo se confirmó con un estudio que se hizo en el propio hospital el día lunes. Le hicieron el hisopado el viernes, se lo hicieron porque en el sector buscaron algunas muertas para saber si ya estaba circulando el virus".

Denuncian múltiples casos de Coronavirus en el Hospital Italiano

"Dio positivo el lunes, la ponen en aislamiento, le hacen el hisopado que mandan al Instituto Malbrán que se nota que está totalmente desbordado, porque todavía no llegó el resultado, y ya está tratado bajo protocolo de positivo", relató. Latorre agregó "su pareja, que está en otra institución, también está diagnosticado con COVID-19. Ella está cursando la enfermedad con síntomas leves por ahora. Pero tuvo contactos con muchos. Es probable que haya un foco de infección en ese sector donde trabajan 70 personas".

"Puede ser un caso autóctono, de circulación comunitaria, a través del contacto con los pacientes porque no le estaban brindando todas las protecciones, los barbijos, con toda la atención al público. Incluso después de este caso, sigue todo igual", denunció Latorre en Radio Perfil, sobre el hospital con sede en el barrio porteño de Almagro.

En esa línea, continuó con sus acusaciones: "Es algo que venimos diciendo desde antes con el cuerpo de delegados. Decíamos que esta situación se iba a expander. Sugerimos varias cosas que después del decreto las empezaron a aplicar. En ese momento decían lo mismo que decía el ministro Ginés minimizando completamente la pandemia y su repercusión en la Argentina".

En cuanto al resto de los posibles casos, manifestó: "Incluso hubo dos más sintomáticos que ya están en aislamiento en su casa, que le hicieron el hisopado pero todavía no tienen el resultado. Hay otra compañera que tiene sintomatología más fuerte y está internada en el hospital, lo más probable es que tenga. Incluso sabemos de otro compañero que le habían hecho el hisopado y ya le informaron que es positivo y lo van a ir a buscar para poder internarlo".

En resumen, Latorre denunció que el Italiano habría "un positivo confirmado, dos por la sintomatología probablemente son positivo, y dos que están en aislamiento en su domicilio esperando el resultado".

"Estamos muy preocupados, tendrían que cuidarnos mejor. Hay bastante negligencia porque los intereses económicos están por encima de la salud en muchos casos", apuntó contra las autoridades del nosocomio.

La respuesta del Hospital Italiano. Señalando que se respondía "ante versiones y denuncias infundadas o maliciosas respecto de la situación de los trabajadores del equipo de salud", el nosocomio porteño publicó un comunicado para dar su versión de la situación.

"El día 20/03/20 una de nuestras empleadas administrativas del laboratorio consulta por odinofagia (dolor de garganta) y tos seca sin fiebre, por lo cual fue derivada a Medicina del Trabajo. Lo mismo sucedió con otros dos colaboradores que refirieron síntomas ese mismo día. A los tres se les realizó el hisopado de coronavirus, pese a que no cumplieran con los criterios de casos sospechosos. Eso es debido a que el Hospital participa de un estudio epidemiológico multicéntrico de Salud Pública para el rastreo en población sana que no tiene criterios de sospecha de COVID-19", inicia diciendo la nota del italiano.

Asimismo, siguió: "El lunes 23/03/20 recibimos la información de que una de nuestras colaboradoras, dio un resultado preliminar positivo. Esta persona fue notificada inmediatamente y, acorde al protocolo de COVID-19 de la Ciudad de Buenos Aires, se indicó su internación. La persona se encuentra un buen estado de salud bajo control médico de nuestra institución". Y aclaró: "Los resultados de los otros dos casos fueron preliminariamente negativos".

"En la consulta realizada a Salud Pública, nos informaron que este estudio debía ser confirmado por el centro de referencia, Instituto Malbrán, por lo cual procedimos en estos momentos el resultado de dicha prueba. Hemos seguido en todo momento el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires de COVID-19 tanto para la persona mencionada, como para las otras dos personas consideradas como contacto estrecho, las cuales fueron contactadas esa misma noche", continuó el comunicado.

"Nos han recomendado que el resto del personal del Laboratorio lleve a cabo un auto monitoreo de síntomas en los próximos 14 días, tales como fiebre o tos, dolor de garganta o sensación de falta de aire (síntomas respiratorios). Por lo que les brindamos tres teléfonos de contacto de acceso permanente para que nos comuniquen ante la presencia de alguno de estos síntomas", añadió el nosocomio.

En esa línea, explicó: "A su vez, el martes 27/03/20 se inició el seguimiento de los contactos a través de Medicina del Trabajo. Mientras que el miércoles 25/03/20, con el reinicio de las actividades del laboratorio, se envió una comunicación escrita a todos los integrantes de dicho sector, donde se desempeña la paciente que resultara preliminarmente positiva, informándoles de la situación y las pautas a seguir".

Por último, concluyó: "El día martes 24/03/20 otra colaboradora administrativa del laboratorio consulta a los teléfonos de referencia por fiebre y tos, y desde allí se reporta la situación a la jefe de Medicina del Trabajo. La Dra. a cargo se contacta con ella para orientarla en el inicio del protocolo COVID-19, llamando al 107, según las indicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, y coordinó todo lo necesario para trasladarla al Hospital, internarla y realizarle el hisopado lo antes posible. Para eso, se envió una ambulancia de nuestra institución. La colaboradora se encuentra en buen estado de salud bajo control médico de nuestra institución".

Por su parte, la ex legisladora porteña Vilma Ripoll, que trabajó justamente como enfermera en el Italiano, defendió la postura del delegado, llamando en redes a "Cuidar a los que cuidamos la salud".

"Hoy recibí la noticia del primer caso de coronavirus en una trabajadora del Hospital Italiano, donde fui enfermera durante muchísimos años y representé a mis compañeros como delegada general", señaló Ripoll.

En ese sentido, agregó: "La compañera no había viajado al exterior ni desempeña tareas asistenciales. Se trata de una administrativa que se realizó un test diagnóstico el 20 de marzo, en el marco de un protocolo de investigación. Varios días después y sin comunicarle la positividad del estudio, la internan con aislamiento. Su novio comienza a manifestar síntomas a los pocos días y luego se confirma también como positivo".

"Lo ocurrido, sin dudas una barbaridad epidemiológica, no configura un hecho aislado. Confirma que las autoridades del establecimiento no están tomando los recaudos necesarios para la protección de los trabajadores del equipo de salud. Es evidente que se trató de un caso “autóctono” o bien del contagio de una compañera asintomática. Y frente a esta situación, no se realizó el aislamiento correspondiente de quienes trabajaron con la compañera. Y al día de hoy hay otros trabajadores que también presentan síntomas. Con 66 casos sospechosos internados al día de la fecha y 4 confirmados, la incertidumbre y la bronca se ha extendido entre el personal", señaló.

"Los delegados encabezados por César Latorre vienen denunciando esta situación y realizando propuestas que, de haberse considerado, podrían haber evitado esta contingencia lamentable", añadió Ripoll.

Asimismo, la ex legisladora de izquierda manifestó: "Me han hecho saber que no están proveyendo de los materiales de bioseguridad necesarios para atender a los pacientes en el sector de internación, tampoco en el sector de limpieza. Ayer mismo un paciente, que luego ingresó en el protocolo Covid-19, fue internado sin aislamiento. Las enfermeras que habían atendido al paciente no tenían ninguna protección. Ninguna. Las autoridades siguen infravalorando el escenario de la pandemia y demostrado un notable desprecio no solamente por los pacientes, sino por la salud de los trabajadores de la salud".

"La salud de los trabajadores de la salud, valga la redundancia, es un bien preciado que no se considera por parte de directivos, patronales y gobernantes a la hora de elaborar las políticas sanitarias y sociales. Salarios devaluados y condiciones laborales de alto desgaste son la constante", expresó.

"Sin embargo, el sistema de salud, desfinanciado y fragmentado, se viene sosteniendo sobre el esfuerzo del equipo sanitario, que intenta contrarrestar poniendo el cuerpo y su propia salud, las políticas de ajuste y recortes en el sector público y de ganancias desenfrenadas en el sector privado. Si ello sucede en condiciones de “normalidad”, mucho más frente a una situación de emergencia como una pandemia", agregó.

Por último, concluyó: "Soy solidaria con mis queridos compañeros y hago míos sus reclamos. Es necesario un comité de emergencias, para que participen en las decisiones de previsión porque son los están en la línea de fuego y conocen el terreno. Los tecnócratas y planificadores de escritorio, van muy por detrás de la situación. La desgracia evitable de hoy lo demuestra".

