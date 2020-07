González García cree que la curva de contagios puede empezar a bajar "en dos o tres días"

Ginés González García pronosticó este martes que la cantidad de casos positivos de coronavirus en Argentina comenzará a bajar esta semana y, refiriéndose a las medidas aislamiento social obligatorio, consideró que es "una idea descabellada" separar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre Ciudad y Provincia.

"Estamos en un momento delicado y creo que vamos a seguir subiendo por un par de días; creo que en dos o tres días esta curva que venía ascendiendo y sigue subiendo, como inercia de los días anteriores, realmente empiece a bajar", dijo el ministro de Salud al ser entrevistado en el canal C5N. "Ojalá que acierte en el sentido de que lo que hicimos con la nueva cuarentena tiene que ver con evitar que esta curva, que sigue subiendo como inercia de los días anteriores, realmente empiece a bajar", agregó.

González García dijo que la nueva fase de la cuarentena, que rige hasta el 17 de julio, se implementó para "tener el aire necesario y que nunca se colapsen los sistemas de atención de las personas”. “Si bien tenemos algo más de cuatro de cada diez camas disponibles en el AMBA, también hicimos una expansión de casi el 40%, y eso nos permite evitar que tengamos los problemas de otros países”, agregó.

Consultado sobre las pretenciones de cerrar los pasos desde el conurbano bonaerense hacia la Capital Federal, el ministro dijo que le parece “una idea descabellada”. “No lo entiendo. El AMBA, una de las megalópolis más grandes del mundo con una solución absoluta de continuidad; no vamos a creer que la General Paz o el Riachuelo van a ser una frontera para el virus. El virus va y viene con la gente. Vino desde Europa a la Ciudad y fue expandiéndose al conurbano y todo el país", recordó.

“Tenemos que trabajar más intensamente en un territorio tan vasto como el AMBA. El tema central es coordinar, mejorar la coordinación, trabajando municipios, provincia y Nación” y “analizar la situación epidemiológica de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la próxima fase”, dijo el funcionario. “La mayoría de los casos en el país suceden por alguien que viaja desde este distrito, el AMBA. Separarlo me parece una idea descabellada. La estrategia en conjunto es indisoluble”, agregó.

Respecto de la nueva fase del aislamiento en el AMBA, que concluye el 17 de julio, González García expuso que "recién sobre el fin de la semana próxima veremos qué resultado tuvo, que también depende del cumplimiento de las personas, que a veces no es el mismo. Si hacemos mejor las cosas vamos a salir cuanto antes". "Todavía no lo podemos decir porque lo que está pasando todos los días tiene que ver con lo que no hicimos hace 15", aclaró.

Hay 14 municipios con más de 1.000 casos y San Fernando es el que más crece

Las declaraciones del ministro llegaron después de su reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebrada para "analizar datos" sobre la pandemia del coronavirus en la Provincia, y en la que coincidieron en que si logran "aplanar la curva de contagios y alivianar la ocupación de las camas de terapia" la cuarentena sería "mucho más flexible".

Kicillof señaló que en la Provincia de Buenos Aires "hay una situación dual" respecto al estado sanitario frente a la pandemia de coronavirus y precisó que hay "69 distritos en Fase 5, 22 en Fase 4, 9 en Fase 3 y 35 en cuarentena estricta, que son los del AMBA". Además, Kicillof aseguró el pasado lunes que la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de contagios de coronavirus por cantidad de habitantes mayor a la del Conurbano y a la de la provincia en general.

"La incidencia más importante es el primer cordón más cercano a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 354 casos cada 100.000 mil habitantes. Lo que decimos es que cada 100 habitantes hay 0,3 contagios en la provincia. En la ciudad de Buenos Aires hay 1 contagio cada 100 habitantes", explicó Kicillof.

El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se produjeron 62 muertes, 20 de las cuales se reportaron en un informe matutino y otras 42 en horas de la noche, elevando el número de decesos a 1.644. Respecto a los nuevos contagios, 1.751 se registraron en la provincia de Buenos Aires y otros 1.025 en la ciudad de Buenos Aires, distritos que concentran el 92 por ciento de los casos a nivel nacional.

DS