Hacen "cadena de favores" para ayudarse en el encierro

por Santiago Carrillo

Hoy se cumple el tercer día de la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del virus Covid-19. Mientras algunos están más ansiosos que otros por el aislamiento, la mayoría estimula la prevención con una infinita ‘cadena de favores’. Hacerle las compras a los vecinos mayores, compartir libros y hasta clases virtuales de todo tipo son algunas de las ideas que se le ocurrieron a los argentinos para combatir unidos al coronavirus y adentro de sus hogares.

“Mi idea es darle a la gente una rutina de ejercicios fáciles para que puedan salir de la cama, se diviertan, escuchen música y renueven la energía. Así, las 23 horas restantes del día no son tan pesada. Si uno se la pasa mirando la televisión, es imposible que no se contamine la cabeza”, dice Guido Baulos, quien es personal trainer y profesor de entrenamiento funcional en parques y gimnasios, pero ahora adapta sus clases por Instagram @GuidoBaulos32. “Cada día, cinco personas nuevas me hacen preguntas sobre la rutina diaria que posteo”, cuenta Baulos sobre los ejercicios que muestra en videos y explica con textos en sus redes sociales. “No hay ninguna diferencia si entrenamos en casa. Es sencillo y, en caso que no se entienda, respondo las consultas”, agrega Baulos.

Por otro lado, Mariana Hanono también renovó sus tradicionales clases de teatro para hacerlas con sus alumnos vía Zoom, una aplicación de videollamadas. “Empecé esta semana con alumnos avanzados. En este primer encuentro, en contexto coronavirus, analizamos textos de Tenesse Williams, quien tiene la hipótesis que la imaginación es la única herramienta para escapar a un aislamiento”, cuenta Hanono. Ella decidió sumarse a la movida porque “este virus nos obliga a estar aislados de una manera y juntos de otra”.

Además de las clases, otros se sumaron a hacer acciones solidarias por los adultos mayores, quienes son los principales factores de riesgo. Una de ellas es la actriz Marina Glezer, quien pensó cómo ayudar ni bien se decretó la cuarentena. “A una vecina le mandé dinero, alcohol en gel y repelente para mosquitos. Su tía está en cuarentena, no tiene dinero porque es empleada doméstica y no está yendo a trabajar”, detalla Glezer. La actriz también le hace las compras a otra vecina de 83 años. “Tiene mucho miedo de salir. Es italiana y piensa que todos los abuelos van a morir”, precisa Glezer que también compartió su clave de Netflix por Twitter.

A pesar que no son un factor de riesgo, los niños pueden contagiar a sus abuelos y son además quienes más sufren el aislamiento. Por eso, algunos artistas suman opciones de entretenimiento para los más chicos. Uno de ellos es @LaberintoMasticable, que realiza animaciones infantiles. “Hacemos una función en la que conviven un tío y un sobrino disfuncionales, donde suceden cosas de la cotidianeidad. En este caso, adaptamos el número al contexto coronavirus. La última consigna fue que los niños hagan juegos con tres muñecos suyos”, explican Gabriel Wisznia y Gustavo Nilsson, más conocidos como “Gabichu” y “Sebastián”. “Cobramos una ‘entrada’, que consta en que nos manden un video con los chicos jugando”, aclaran.

También se creó una colonia artística para la cuarentena: “Se trata de consignas diarias que se comparten por Whatsapp. Los juegos nacen a partir de un estímulo artístico y transformarlo en una producción creativa”, explica la fundadora del proyecto, Nicole Popper. “La idea es darle a los chicos un espacio de juego”, dice la joven sobre el servicio que se difunde por @MerakiEscuela y es gratuito. “Me parece clave que los niños estimulen su imaginación y que no pasen la cuarentena haciendo la tarea o pegados a una pantalla”, cierra Popper.