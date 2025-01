Así serán los buses eléctricos que unirán Retiro con el Parque Lezama

A partir del mes de abril en las calles del microcentro porteño comenzarán a circular la futura línea de colectivos eléctricos, un sistema de transporte que no solo mejorará la movilidad, si no que, además, no tendrá impacto ambiental.

Según revelaron las autoridades de transporte de CABA, las primeras unidades adquiridas por la Ciudad ya están terminadas; fueron embaladas y están en pleno viaje -en barco- desde la fábrica china. Su destino es el puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Claro que, una vez desembarcados en Argentina, los flamantes “minibuses” todavía deberán recibir ciertos ajustes que se realizarán en la planta industrial de Agrale.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una vez culminada esa etapa, se abre el proceso de pruebas y homologación que les realizarán los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Transporte en la Ciudad de Buenos Aires:

cuándo llega el Trambús

Cuando superen esos controles, las unidades comenzarán a circular en esa parte de la Ciudad. Se estima que a lo largo de un año transportará a unos 500 pasajeros, entre porteños y turistas.

La iniciativa, además, permitirá volver a darle conectividad al Microcentro y Casco Histórico, que se quedaron sin transporte cuando las líneas que por allí circulaban fueron corridas al Metrobus 9 de Julio y al del Bajo (Leandro N. Alem-Paseo Colón).

Este nuevo medio de transporte eléctrico tendrá una particularidad: todas sus conductoras serán mujeres.

De hecho, la empresa DOTA que será la encargada de la operación cotidiana de esta línea céntrica, ya inició una campaña de Recursos Humanos, dedicada a seleccionar, capacitar y contratar a las futuras conductoras.

En este sentido, las mujeres que quieran postularse en esta búsqueda, deberán enviar sus CV a [email protected]

Los flamantes vehículos tendrán una capacidad de 16 pasajeros sentados y otros tantos de pie. Y serán relativamente lentos: vendrán con una limitación de fábrica y su velocidad rondará los 20 km/h.

Con esas características, la “autonomía” de sus baterías eléctricas rinde unos 170 kilómetros de recorrido, antes de quedarse en la base recargando las pilas.

Con esas características, la “autonomía” de sus baterías eléctricas rinde unos 170 kilómetros de distancia, antes de quedarse en la base recargando las pilas.

Cómo será el recorrido

Los vecinos y turistas van a poder recorrer en minibus eléctrico, diversas calles que unen un recorrido que abarca desde Retiro a Parque Lezama, atravesando el Casco Histórico y el Microcentro porteño. Lo harán en un medio de transporte sustentable, y cómodo, según aseguran las autoridades de transporte. Pero además, será barato, al menos durante los primeros meses de servicio, el pasaje será gratuito.

Su recorrido inicial programado comprende una vuelta de más de 12 kilómetros con 36 paradas. Y según afirmó Pablo Bereciartura, Ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad. “Son buses con cero emisiones contaminantes y nos permitirán mejorar la frecuencia del servicio público”, concluyó.