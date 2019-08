Constitución es la estación con más usos del sistema de bicis públicas

por Claudio Corsalini

Con un promedio de 35 mil viajes diarios, nadie duda de que el uso de la bicicleta se consolidó dentro del esquema de la movilidad urbana porteña. Al punto que representa el 4% de los viajes que hacen los porteños en la ciudad, ya sea a través del sistema Ecobici o por medio de la utilización de sus rodados propios.

Un ranking elaborado en base a los movimientos que realizan los usuarios en las estaciones que forman parte del sistema de bicis sponsoreadas de la Ciudad, Constitución se posiciona como la más utilizada en todo el ámbito de la Capital Federal. Según datos oficiales, en esa parada se registraron 82 mil movimientos durante los últimos seis meses del servicio, es decir, desde que entró en vigencia el nuevo sistema gratuito de bicicletas anaranjadas concesionadas a la brasileña Tem Bici.

Dentro de las estaciones más populares, en segundo lugar se ubica la de Parque Las Heras, la histórica estación más utilizada, con 68 mil movimientos registrados. Mientras que en el tercero aparece la estación Pacífico, con 65 mil movimientos.

Agustín G. llega todos los días desde Adrogué y retira una de las bicis de la estación que se encuentra a metros de la entrada al subte. “Trabajo en el centro, por lo que me resulta más práctico ir en bicicleta que en el subte, que siempre pasa algo. Es tal la demanda que hay acá que a veces no hay”, destacó el joven empleado. En este sentido, la razón hay que buscarla en que la parada forma parte del centro de trasbordo que incluye al ferrocarril Roca, la línea C de subtes y las líneas de colectivos que transitan tanto por el Metrobus como por la zona de la plaza Constitución. A pocos metros de allí, Juan L. confirma los dichos de Agustín. "Deberían poner otra más porque a la mañana vuelan las bicis. Tenés que venir a la tarde para agarrar una", agregó el vendedor de panchos de la plazoleta.

El sistema Ecobici está compuesto por 400 estaciones y unas 4 mil bicicletas. Con más de 2.650.000 viajes y más de 433 mil usuarios registrados, según informan desde la Ciudad, duplicó su propio récord con 35 mil viajes en un día. Durante los últimos meses la red está presente en 39 barrios de la Ciudad. A los ya existentes se sumaron los barrios 31 y 31 Bis de Retiro, Belgrano, Núñez, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Parque Chas y Agronomía, entre otros.

“La idea es ampliar las alternativas de transporte para promover la intermodalidad en la Ciudad. La bici representa una opción de movilidad para el último tramo del viaje de quienes llegan a la ciudad", señaló Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño.