Cosplay y eventos para ver el final de Game of Thrones

por Josefina Hagelstrom

Game of Thrones, una de las series más famosas y exitosas de la historia llega este domingo a su final, con el último capítulo de la octava temporada, que pone fin a la serie que por una década captó la atención y sembró fanáticos en el mundo entero.

En el país, la serie de fantasía medieval inspirada en los libros de George Martin, que narra las luchas de dinastía entre varias familias por el Trono de Hierro; se emitirá a las 22 por HBO (hora local), pero también habrá eventos exclusivos, tal como en el primer capítulo, que se emitió en una pantalla gigante en la Facultad de Derecho de la UBA, y al que varios de los fans que asistieron fueron cosplayers disfrazados de sus personajes preferidos y replicaron algunas de sus escenas preferidas.

El predio Arena Studios, en Barracas, será escenario hoy de GoT Fest, un evento organizado por la señal para sus fanáticos donde, además de emitirse el último capítulo en pantalla gigante, habrá actividades durante todo el día, con ambientaciones a medida de los fanáticos; que podrán visitar el salón de los rostros, el vuelo de dragones, los tronos de Hierro y Piedra; y los ‘caminantes blancos’.

En Pinamar, el intendente Martin Yeza anunció que el último capítulo podrá verse de forma gratuita -con retiro previo de entradas- en el Teatro de la Torre, donde además habrá impresoras 3D imprimiendo medallas de cada casa (que pelea por el trono); caballeros medievales y la orquesta municipal.

En La Plata, los fanáticos de la saga también podrán ver el capítulo final en pantalla grande, aunque un día después. Mañana se emitirá en el Cine Municipal Select del Pasaje Dardo Rocha. En Tandil, el Cine Incaa también invitó a a revivir el capítulo final el lunes, con entrada libre y gratuita.

Antidomingo. Los bares encontraron en las series una nueva atracción de público, sobre todo con aquellas que despiertan fanatismos solo comparables con el fútbol. Así, con promociones especiales de comida y cerveza -incluso tragos con nombres de personajes-, muchos apostaron por transmitir en pantallas grandes los capítulos, cada domingo, para los grupos de amigos que buscan verla juntos.

“Todo termina y Game of Thrones no es la excepción, y donde vas a ver el último capítulo, si no es en @grasshopperba, que al igual que toda la temporada el próximo domingo tenemos estas promos”, anuncian en las redes sociales de Grasshopper BA, al que le suman hashtags con leyendas para fanáticos como “#BeersAreComing” junto a una imagen de Jon Snow -uno de los personajes clave de la serie- tomando una cerveza.

Reclamo. Pero no todo es feliz sobre el final. En el mundo, miles de fanáticos decepcionados con la última temporada -que se esperó durante dos años- y el camino tomado por los guionistas para el final de la saga; y armaron un petitorio que ya juntó más de 800 mil firmas para que la vuelvan a hacer.

En tanto, Martin, autor de los libros que inspiraron la serie, quien ayudó a escribirla hasta la cuarta temporada, aclaró que en sus libros la historia aún no está terminada.

