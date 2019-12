Crecen un 20% los alquileres de casas para veranear en countries

por Santiago Carrillo

Luego del anuncio de la implementación del dólar turista, que tendrá un 30% de recargo para las compras en el exterior con tarjeta de crédito y que se publicará mañana en el Boletín Oficial, los argentinos ya empezaron a modificar sus planes de vacaciones para esta temporada. No solo la venta de paquetes turísticos al extranjero se adelantó y llegó a aumentar hasta un 100% con respecto a la semana anterior, según los registros de algunas agencias de viaje, para que en los resúmenes de cuenta no se cobre el nuevo impuesto (ver aparte). Sino que además, son varios los que decidieron cambiar irse a la playa o a las montañas para pasar una parte del verano en una casa de un country o barrio cerrado, mientras sus propietarios tienen un ingreso extra por el alquiler de su vivienda cuando la deshabitan por sus propias vacaciones. Al menos hay un 20% de aumento de esta tradicional costumbre de descanso que ahora se transforma en una nueva tendencia en medio de la crisis económica. Los precios de estos alquileres pueden llegar hasta los US$ 10 mil en los barrios cerrados más exclusivos de la zona norte del conurbano bonaerense.

“Hay muy buena demanda de las propiedades de Pilar, Escobar, Tigre, Nordelta. Principalmente, está promovido porque hay gente que años anteriores solía irse del país de vacaciones y ahora decidieron quedarse. También hay personas que ponen a disposición su casa para solventar más fácilmente los gastos de mantenimiento o sus propios viajes”, cuenta Horacio Benvenuto, gerente general de Izrastzoff Compañía Inmobiliaria, que trabaja en la zona norte del Conurbano y que registra un crecimiento del 10% de los alquileres de casaquintas para esta temporada de verano, con respecto al año anterior.

En cuanto a precios, Benvenuto detalla que “en los barrios más importantes los alquileres para enero van desde $ 170 hasta $ 630 mil”. Mientras que en los countries más nuevos o alejados, cuestan entre los $ 120 y $ 250 mil. “Febrero es un 15% más barato”, aclara el gerente inmobiliario sobre las propiedades que suelen tener como exigencia “pileta, lindos jardines, buena conexión a internet y aire acondicionado de forma excluyente”.

En otras localidades de zona norte, como Vicente López o San Isidro, la demanda escala una crecida del 20% en alquileres de casas tipo quintas en barrios cerrados y departamentos de lujo. “Esta modalidad de vacaciones empezó desde la devaluación del dólar y las cifras exorbitantes de las vacaciones en la costa atlántica”, dice Daniel Zampone, dueño de la inmobiliaria homónima, sobre los costos de vacacionar en las playas argentinas que, para una familia, ronda por encima de los $ 200 mil entre hospedaje, viaje y la carpa. Mientras que en San Isidro hay opciones desde los $ 80 mil mensuales, hasta los $ 150 mil; en Vicente López, a pocos metros de la General Paz, se pueden encontrar departamentos con vista al Río de la Plata desde los $ 80 mil.

Por último, hay varios propietarios de casas en countries o barrios cerrados que también ponen en alquiler su vivienda en la temporada mientras se van de vacaciones para amortiguar gastos de mantenimiento y de su propio viaje. No solo lo hacen de la forma tradicional mediante inmobiliarias, sino que también utilizan las plataformas de tiempo compartido como Airbnb y Booking. En estas apps, los precios rondan entre los US$ 3 mil y US$ 7 mil hasta ocho huéspedes.