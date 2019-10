Defensora de género de PERFIL, entre las cien más influyentes

por Clara Fernández Escudero

Vienen de 58 países, de Venezuela a Siria y de Sudán a Myanmar. Tienen entre 15 y 98 años, y diez de ellas son latinoamericanas. Esta semana, se conoció la lista de BBC 100 Women, el proyecto que la cadena británica lleva adelante desde 2013 para elegir, una vez por año, “las cien historias únicas e inspiradoras de mujeres alrededor del mundo, que además abren el camino para otras que vienen detrás”, según explica Valeria Perasso, corresponsal de temas sociales de BBC y una de las coordinadoras del equipo responsable de elegirlas.

La médica Mabel Bianco, titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Defensora de Género de PERFIL fue la única argentina que integra ese listado. Pero ¿cómo se decide quiénes son las merecedoras de ese título? “Elegimos hacer una lista de quienes creemos merecen ser conocidas y celebradas por una audiencia global, como es por definición la audiencia de la BBC. Y no solo aquellos nombres que tuvieron espacio en los medios durante al año, como Greta Thunberg o Megan Rapinoe: también mujeres cuya trayectoria es menos conocida, pero igualmente transformadora. El ejercicio de incluir a mujeres que hacen una diferencia en la vida de su comunidad, pero no necesariamente son noticia en los grandes medios es parte del espíritu de este proyecto que siempre buscamos mantener”, agrega Perasso. “Seleccionar esos cien nombres nos lleva muchos meses, pero en cierta forma, estamos en una posición privilegiada: contamos con el aporte y el consejo de periodistas del Servicio Mundial de la BBC. Somos 42 idiomas y venimos de casi todos los países del mundo”.

“Fue una sorpresa que me alegró porque creo fue un reconocimiento a la lucha de las mujeres feministas argentinas, que peleamos desde hace años por nuestros derechos. Y si bien cuando me invitaron y me pidieron que envíe mis datos me dijeron que iban a decidir en octubre, con la vorágine de actividades en FEIM no lo seguí. Por eso la alegría y el honor fueron dobles, aunque esto es también un reto a intensificar la lucha para lograr la igualdad que buscamos y no conseguimos”, reconoce Bianco.

El hilo conductor de la selección de este año es el futuro: “Preguntamos cómo va a ser el mundo en 2030, en particular si dejamos que las mujeres lo anticipen y lo construyan. Por ejemplo, buscamos a quienes trabajan a la vanguardia de un abanico de disciplinas desde bioarte a diseño 3D, de urbanismo a medicina reproductiva, y las invitamos a imaginar lo que vendrá a partir de las investigaciones que lideran. Y descubrimos que en disciplinas como la inteligencia artificial, la brecha de género es abrumadora: apenas 12% de quienes trabajan en este campo son mujeres: la lista también revela cuánto nos falta avanzar en el camino hacia la equidad”, cuenta Perasso.

De quienes la acompañan en la lista, Bianco destaca a Bandana Shiva, “una luchadora y defensora del medio ambiente india que conocí en los preparativos de la Eco 92”, recuerda. Y agrega a la ministra ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien presidió la Asamblea General de la ONU, además de otras “jóvenes mujeres líderes en deportes y otras áreas que están consiguiendo cambios muy importantes”, como la actriz mexicana Yalitzia Aparicio, nominada a los Oscar; y la legisladora estadounidense Alexandra Ocasio-Cortés.