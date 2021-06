“Después entendimos de qué nos salvamos”, dice Nicolás Vázquez

“Estuvimos muy cerca de no contarla”, fue la frase elegida para graficar la situación que les tocó vivir el jueves a la noche a Nicolás Vázquez y a su pareja, Gimena Accardi, al recordar el momento del derrumbe el edificio donde se alojaban en Miami. Accardi y Vázquez se encontraban en esa ciudad por asuntos laborales.

La pareja de actores argentinos llegó al edificio después de cenar en un restó junto a Martín Bossi, y se disponían a subir hasta su piso. En ese momento, y mientras se encontraban en el ascensor, sintieron un fuerte temblor por lo que decidieron bajar en la planta baja del complejo. En ese momento un fuerte estruendo fue el presagio de lo que nadie se imaginaba: el derrumbe parcial del edificio de 12 pisos.

“Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió. Parando en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera... No entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado o un ataque. Como en una película”, relató Vázquez, a través de un audio que hizo circular. “Empezamos a correr con otras personas. No éramos muchos, estábamos desbordados por los nervios obviamente. Ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. Con muchos autos hundidos, alarmas sonando...”, continuó el actor.

“Corremos desesperadamente y Gime se golpea con una palmera. Le sale un huevo muy grande en la cabeza, me asusto porque fue instantáneo, con sangre. Ahí sí se hizo como un silencio, nos encontramos llenos de escombros. Los vecinos salieron a auxiliarnos con lo que había”.

“Llegó la policía y los bomberos, lo que ya saben. Queremos darles tranquilidad y agradecerles la preocupación y vuelvo a repetir que estamos vivos de milagro. En shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la gente que aún no apareció, entre ellos conocidos que estaban también ahí”, cerró el actor en primera persona.