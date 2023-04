Diez años de la trágica inundación en La Plata: dudas sobre la cantidad de muertos y una multa de $ 12 mil

Más allá de lo que representa el 2 de abril en la memoria de los argentinos, para los platenses esta fecha recuerda a la peor tragedia de su historia. Tras casi cuatro horas de lluvias permanentes, la ciudad colapsó de tal manera que derivó en la peor inundación registrada hasta el momento.

Los 400 milímetros de agua que cayeron sobre la capital provincial provocaron la salida del cauce de diferentes arroyos aliviadores del sistema de drenaje, como por ejemplo El Gato, que generaron fuertes correntadas de agua que invadieron calles y viviendas de varias localidades platenses, en especial, Tolosa, que fue una de las más afectadas.

Según el informe realizado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la inundación provocó la destrucción y afectación del 34,7% de los hogares platenses (casi 100 mil), la muerte de al menos 89 personas –la mayoría de ellos de más de 65 años–, daños materiales por unos 3.400 millones de pesos, y unos 3 mil evacuados.

A diez años de esta catástrofe, la falta de claridad sobre el total de las víctimas fatales y la irrisoria multa de apenas 12.500 pesos a un funcionario municipal son las heridas que nunca cerrarán en la población de la capital de la provincia de Buenos Aires.

En relación con el número final de fallecidos, la discusión siempre giró en torno de quién los contabilizó: la Justicia Penal, la intendencia de Pablo Bruera (Frente para la Victoria), o los propios familiares de las víctimas. No fue sino hasta un año después que la Justicia logró establecer la cifra final de víctimas fatales provocada por la tragedia.

Mientras que para la gobernación sciolista como para la intendencia platense el número de víctimas rondaba los cincuenta, para los familiares –sobre todo– la cifra de muertos era superior. En este sentido, y sin importar quién haya contabilizado las víctimas, lo cierto es que a diez años de las inundaciones los platenses siguen dudando sobre la cifra final de fallecidos.

Una investigación realizada por el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias abrió la posibilidad de que otras 17 personas hayan muerto durante el temporal, aunque no se logró comprobar el número en forma fehaciente.

En relación con las responsabilidades judiciales, la situación es aun peor. Sergio Ariel Lezana, director de Defensa Civil de La Plata, fue el único condenado pero recibió una pena irrisoria: un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la multa de 12.500 pesos. “Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”, aseguró Lezana ante la jueza Claudia Grecco. El fallo se resolvió en la primera audiencia del juicio oral y se cerró el debate. La jueza homologó el acuerdo entre el fiscal Jorge Paolini y el abogado defensor Juan Di Nardo.

Otro funcionario que también había sido responsabilizado por la tragedia era Miguel Ángel de Lorenzo, también de ese organismo, falleció antes de llegar a juicio.

“El 2 de abril fue un antes y un después para los platenses, no hay nadie que no se acuerde dónde estaba esa noche, cómo lo vivió”, recordó el intendente de La Plata, Julio Garro, al tiempo que enfatizó: “Si bien cayó mucha agua en poco tiempo, lo que generó el impacto fue la falta de planificación de años”. “La ciudad ya se había inundado en 2002, 2005 y 2008, la universidad había alertado y no existía un sistema de gestión del riesgo”, continuó el mandatario, y subrayó: “Esta fecha tiene que servir para reflexionar porque, en este año electoral, muchos de los que hoy quieren gobernar fueron parte de esa gestión que nos llevó a la desgracia”.

En este marco, el intendente platense anunció que declarará el 2 de abril como el Día de la Solidaridad Platense, con el fin de reconocer y recordar la convocatoria espontánea de los ciudadanos platenses para colaborar con los vecinos que fueron víctimas de la trágica inundación de 2013. Según Garro, el objetivo de la iniciativa apunta a “destacar el coraje y la solidaridad de todos los platenses que ayudaron asistiendo a sus vecinos, levantando muebles y haciendo donaciones y colectas para recuperar lo que se perdió”.

En la misma sintonía, Juan Manuel Martínez Garmendia, concejal de JxC, aseguró a PERFIL que la tragedia fue “producto de la impericia de gestiones anteriores en materia de planificación, infraestructura y obra hidráulica”. “Nunca tomaron ningún tipo de recaudo”, señaló.

“Si bien se habían producido algunas lluvias de esas características que no produjeron ningún efecto contraproducente, esta lluvia fue un hecho inusual, que se llevó todo. No distinguió clases sociales, ni color político. Fue un golpe tremendo para la población, que le llevó años reponerse”, afirmó el concejal platense.

¿Puede volver a pasar?

La pregunta que se hacen todos los platenses cada vez que llueve es si la tragedia del 2 de abril de 2013 puede volver a repetirse.

Según dice la Municipalidad de La Plata esta gestión “priorizó la problemática y realizó una fuerte inversión en recursos humanos, tecnología e infraestructura”.

Para ello instaló 21 estaciones meteorológicas y sensores en todos los arroyos aliviadores que permiten conocer en tiempo real el estado del clima para poder alertar a los vecinos y activar los operativos que correspondan.

“Con la reciente tecnología incorporada, La Plata se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de sensores meteorológicos de la Argentina, transformándose en la ciudad mejor monitoreada del país”, dijeron desde la comuna.

La información que emiten permite anticipar tormentas fuertes y elaborar pronósticos útiles para alertar a la comunidad, optimizar las tareas de prevención y agilizar los procedimientos de asistencia.