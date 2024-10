El Gobierno cerró el Museo de la Historia del Traje: qué hará con la casona que lo ocupaba

El cierre del Museo Nacional de la Historia del Traje tomó por sorpresa a muchos, cuando el Gobierno anunció que, desde 2025, la casona del siglo XIX que lo albergaba será utilizada para un nuevo centro cultural, enfocado en propuestas de teatro y música "emergente". Esta decisión se enmarca en una reorganización operativa de la Secretaría de Cultura, que pasará a depender de la Secretaría General de la Presidencia.

El museo, ubicado en la calle Chile 832, dejará de existir como tal, y el acervo cultural de la institución se conservará en depósitos. La programación del nuevo centro cultural será diseñada en colaboración con la dirección del Teatro Nacional Cervantes.

Las cifras detrás del cierre: ¿baja concurrencia y alto costo?

El Gobierno justificó la decisión argumentando que el Museo del Traje recibía un promedio de solo 46 visitantes por día, mientras que los gastos en personal superaban los 66 millones de pesos anuales. Según el decreto 862, el museo, que funcionaba desde 1972, deja de existir como una entidad con sede propia.

El acervo, compuesto por más de 9.300 piezas que incluyen trajes, accesorios, y objetos de distintas épocas, será exhibido temporalmente en centros como el futuro "Palacio Libertad" (actualmente CCK), el Centro Cultural Borges, y diversas Casas del Bicentenario en todo el país.

Críticas de la comunidad de la moda

Las reacciones al cierre no tardaron en llegar, especialmente desde el mundo de la moda. La cuenta La curva de la moda en X alertó sobre la medida: "Hoy salió en el Boletín Oficial la derogación del Museo del Traje. Me comuniqué con alguien que trabaja ahí y me confirma que la intención del gobierno nacional es CERRARLO".

Por su parte, Paula Guardia Bourdin, más conocida como Revista Pola, expresó en sus redes: "Hoy, por decreto, cerraron el Museo del Traje de Buenos Aires. El acervo patrimonial de nuestro país está en jaque". Añadió que está dispuesta a crear una asociación para mantener el museo en funcionamiento: "No vamos a dejar que nuestro patrimonio se nos escape de las manos".

Un patrimonio en pausa

A pesar del cierre, los talleres y depósitos del museo se mantendrán en la misma sede. Las más de 9.300 piezas que integran su acervo incluyen desde trajes y calzados, hasta instrumentos de costura y materiales gráficos que datan del siglo XVIII. Sin embargo, la falta de espacio ha sido un problema recurrente, como comentó la directora del museo, Victoria Salías: "Tenemos un patrimonio hermoso, pero no podemos exhibirlo por falta de espacio". Salías había solicitado una nueva sede durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sin éxito.

Nuevo centro cultural en Monserrat: un desafío por delante

El Gobierno planea abrir un nuevo centro cultural en la histórica casona de Chile 832, con un enfoque en la cultura independiente, obras de teatro y muestras artísticas. Sin embargo, el hecho de que el edificio haya sido declarado Monumento Histórico Nacional en 1990 limita las posibilidades de realizar grandes reformas.

Accesibilidad y mantenimiento, los otros problemas

Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar el cierre, se mencionaron los "problemas de accesibilidad" del museo, ya que solo se puede acceder por escaleras. Además, tanto la fachada como el patio del edificio necesitan mantenimiento urgente. No obstante, para muchos trabajadores del museo, estos motivos no son suficientes: "No se cierra un museo por eso", comentó uno de ellos. "Ya hablamos con diseñadores textiles, empresarios de la moda y representantes académicos para que siga abierto".

