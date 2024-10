Ciudad de Buenos Aires: el ABL subirá entre 25% y 100% según la zona y se pagará lo mismo todo el año

De acuerdo al Gobierno porteño, el impuesto inmobiliario-ABL (alumbrado, barrido y limpieza) quedó desactualizado respecto a la inflación: en 2018 representaba el 4% de la recaudación total de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy sólo es el 2%. Por eso, en el proyecto de Presupuesto 2025 se propuso un nuevo sistema para cobrar esta carga que incluye montos fijos mensuales y diferencias radicales entre los barrios del norte y el sur.

La propuesta contempla la incorporación de un coeficiente geográfico al cálculo de la tasa: la Ciudad de Buenos Aires se dividiría en las zonas norte, centro y sur. Según se informó, en el sur la actualización del impuesto será del 25%, en el centro, que reúne la mayor cantidad de boletas, será del 50% y en el norte y en Puerto Madero, con las propiedades más caras, alcanzará el 100%. Como no habrá actualizaciones por inflación (tal cual se calcula actualmente) el aumento en el impuesto se sentirá fuertemente en enero, pero se mantendrá estable hasta fin de año.

Además, se prevé un cambio en el impuesto a las patentes vehiculares, cuya tasa se cobra en base a la valuación de los automotores. El esquema actual, de cinco alícuotas que van del 1,6% al 5%, genera “saltos bruscos entre valuaciones similares”, por lo que proponen “reestructurar la forma de cálculo del impuesto”, con un sistema mixto. Así se lograría mayor progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo y fijo en cada escala, más una alícuota para el excedente.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio marcha atrás con la decisión de eliminar la exención al impuesto a los Ingreso Brutos para los profesionales en 2025 y remarcó que "en ningún momento" consideró esa opción. La medida se iba a tomar en el marco del proyecto de Presupuesto 2025 que fue enviado a la Legislatura. Sin embargo, Macri aclaró que no será así al indicar que "no se cobrará Ingresos Brutos a los profesionales".

"Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales", afirmó el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X. Macri aclaró que "la información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura". “En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política", señaló el titular del Ejecutivo porteño.

