El teatro toma la Ciudad y ofrece diez días de un festival con obras únicas

Entre anoche y el domingo 6 de marzo ya está en marcha el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) 2022. Durante diez días, vecinos y turistas podrán disfrutar de manera gratuita de propuestas en salas, espacios culturales, sitios no convencionales y lugares de la Ciudad al aire libre.

Todas las actividades presenciales son con protocolo sanitario vigente y requieren reserva previa de entradas. La programación, los links de reserva de entradas y el catálogo se encontrarán en la web Vivamos Cultura. A través del WhatsApp de Boti (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) podrá consultarse toda la programación.

Con su programación, el festival invita a disfrutar y descubrir las artes escénicas de una manera diferente e innovadora, para acercar a nuevos públicos. Como en ediciones anteriores, habrá espectáculos que se realizarán en espacios no convencionales, con la Ciudad como escenario, para que todos puedan disfrutar del festival. Actividades y funciones que invitarán a experiencias participativas, inmersivas e interactivas. Habrá diferentes propuestas en formato híbrido donde el lenguaje audiovisual se suma al escénico, para generar una fusión que potencia a ambos. El teatro visto como una experiencia que se disfruta de manera activa.

La presentación de la completa programación se hizo anoche, en una “noche performática” en la calle Florida. Hasta la 1, en la esquina de Florida y Lavalle se presentó la banda de improvisación rítmica La Grande, dirigida por Santiago Vázquez, con un show inédito producido para el festival. Durante cuatro horas, el concierto fue intervenido por diferentes referentes de la escena local. Participaron Mike Amigorena, Muriel Santa Ana, Alejandra Radano y Carlos Casella, entre otros.

Dentro de las propuestas del FIBA, muchas se realizarán en sitios no convencionales. Habrá cinco recorridos urbanos y performáticos: Nada de carne sobre nosotras, de Analía Couceyro sobre cuentos de Mariana Enríquez, por el Cementerio de la Chacarita; Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared), de Tiziano Cruz acompañado por La Morenada, el grupo de danza folclórica del Barrio Padre Carlos Mugica y la Banda Poderosa Andina, por la Calle Corrientes Peatonalque culmina en el Centro Cultural Rojas; Soy teatro, de Gaby Blanco, por diferentes espacios del barrio de Once, que termina en el Espacio IFT, Helena Rodante: Lugar secreto, de Silvina Grinberg, por la Reserva Ecológica Costanera Sur, que propone un diálogo entre la danza y la biología, y El viaje, que tendrá su punto de encuentro en el Obelisco y un final inesperado. Además, habrá obras en parques y plazas.