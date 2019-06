Encontraron el cuerpo de una mujer dentro de un contenedor de basura en Colegiales

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en el interior de un contenedor de basura este martes 18 de junio en el barrio porteño de Colegiales. Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hallazgo tuvo lugar en la calle Céspedes al 2900 y se trataría de una joven de entre 25 y 30 años que llevaría varios días muerta.

El cadáver, que estaba envuelto en una frazada, fue hallado do tras la denuncia de un vecino al 911. En el lugar se hizo presente el servicio del SAME y se perimetró la zona. Se encuentran trabajando allí personal de la Comisaría Vecina 13 C y Criminalística de la Policía de la Ciudad.

En 2017, el cuerpo de otra mujer apareció en el barrio de Villa Devoto. Según quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, en el lugar se detuvo un Peugeot 206, del que se bajaron dos personas y una de ellos tiró el cuerpo de Miryan Natalie Alencar Da Silva a un costado del cordón de la vereda.

Se trataba de una joven delgada que tenía las dosis de cocaína en su estómago, al menos dos de las cuales le estallaron y le causaron su muerte. La hermana, que también viajaba en el auto junto a la víctima, fue abandonada en estado de shock a metros de un hospital en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía. Los investigadores creían que eran utilizadas como mulas y tenían previsto viajar a algún lugar de Europa.

En 2017, el cadáver carbonizado de otra mujer apareció junto a una subestación eléctrica ubicada a metros de las torres de Puerto Madero donde vivió y murió el fiscal Alberto Nisman. El caso fue caratulado como “muerte por causa de dudosa criminalidad”.

