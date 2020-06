"Endurecer en AMBA es correcto pero no suficiente"

La decisión del Gobierno de endurecer la cuarentena en el AMBA “es correcta pero no suficiente”, analizó el epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas tras una visita a PERFIL para revisar el protocolo de protección frente al coronavirus que se aplica en las redacciones: publicaciones, internet, radio y televisión (ver recuadro). Para el doctor en Salud Pública con especialización en Epidemiología por la Universidad de Yale y asesor de la Organización Mundial de la Salud, si no se incrementa el número de tests, “vamos a estar en dificultades”. “El problema hoy es que AMBA tiene muchos focos y los testeos han pasado de 4.500 a 5 mil, lo máximo que se han hecho son 7 mil , deberíamos intentar ampliar o utilizar estrategias que nos permitan trabajar por clusters o por conglomerados”, explicó Chuit.

—¿Cómo evalúa la actual situación epidemiológica?

—Es una situación de altísimo riesgo, se han acelerado la ocurrencia de casos. Al existir circulación comunitaria hay mayor número de personas que, o no se han llegado a diagnosticar o están transmitiendo sin consultar a los profesionales de la salud, y se están infectando mayor número de personas. Se debe intervenir fuertemente para que la curva vuelva a enlentecerse como pudimos hacer en la primera etapa. El problema es que hoy enlentecer esa curva va a ser muy dificultoso porque el número de personas infectadas y la circulación del virus es mayor que la que teníamos el 20 de marzo.

—¿Es correcta la decisión de endurecer la cuarentena en AMBA?

—Es correcta pero no suficiente porque si uno no incrementa el número de estudios, vamos a estar en dificultades, habrá gente no diagnosticada que va a estar infectando otras personas. Si bien esa es una medida que puede producir un distanciamiento social, en realidad necesita de otras herramientas para realizar un control más adecuado de lo que es la ocurrencia de casos. Puede llegar a enlentecer pero no creo que llegue a suprimir esta situación. Por eso la mismas autoridades están planteando el crecimiento de casos y que en agosto se vería el pico. Esto lo que va a producir es un enlentecimiento en la ocurrencia del virus si no está acompañado de otros procesos.

—¿Qué procesos serían necesarios?

—Fundamentalmente un mayor testeo y que la gente colabore. El problema es que la gente después de tres meses está agotada y está preguntándose de qué sirvió, si volvemos a tener nueva ocurrencia de casos. Una forma es el número de testeos. El problema es que estamos testeando por cada positivo tres personas y media. Y debería estar testeando muchísimos más porque están aquellos que son oligosintomáticos o aquellas personas que se han infectado y van a hacer síntomas en el futuro. En el país se han controlado brotes, se controló en el Barrio Angelelli donde se hicieron gran cantidad de tests, se identificaron los casos, se aislaron y pudo llegar a controlarse. Esas intervenciones fuertes con importante actividad de testeo pueden llegar a controlar el foco. El problema hoy es que AMBA tiene muchos focos, muchos espacios donde hay existencia de transmisión, y los testeos hemos pasado de 4.500 a 5 mil y lo máximo que se han hecho son 7 mil. Deberíamos intentar ampliar o utilizar estrategias que nos permitan trabajar por clusters o por conglomerados. Va a ser muy difícil controlar esta situación.

—¿Podría haber un colapso del sistema de salud?

—De mantenerse el crecimiento y la duplicación de casos, podría llegar. Yo espero que no. Como sociedad ya lo logramos, ya pudimos lograr un enlentecimiento: países vecinos nuestros que comenzaron con casos para la misma fecha prácticamente tienen seis veces más fallecidos que los que tenemos nosotros. Lo pudimos hacer pero hoy la gente está muy cansada; los comerciantes tienen sus dificultades, hay gente que requiere atención médica y está asustada de recibirla; es decir, se está en una situación difícil. Se tiene que hacer una intervención si no, corremos riesgo todos.