Especialistas imaginan qué escuela será posible en la "nueva normalidad"

En el marco del mes de la educación, especialistas de diferentes disciplinas realizan un balance del impacto de la pandemia sobre el sistema educativo. En forma presencial o virtual, todo el ecosistema educativo –público y privado-, debe trabajar para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes del país.

“La discusión sobre si se puede o no volver al aula es reemplazada por algo que pareciera ser más importante: ¿cómo hacer para que aquellos alumnos que por diferentes motivos no sostuvieron la continuidad escolar, vuelvan al circuito del aprendizaje?”, se plantean los expertos. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 1,2 millones de estudiantes latinoamericanos no volverán a las aulas después de la cuarentena; y en Argentina, una investigación de la Fundación Voz: “Volver a las escuelas: ¿cómo continuaremos después de la cuarentena?”, estima hasta 45% de abandono escolar pospandemia.

“Las bondades de los adelantos tecnológicos del siglo XXI aparecieron como una vacuna para cerca de 13 millones de estudiantes y más de 800 mil docentes argentinos que hoy, dependen de que haya una adopción rápida de las distintas herramientas y plataformas tecnológicas por parte de establecimientos y familias, para no perder días de clases ni que se interrumpa el ciclo lectivo frente al distanciamiento social que impone el coronavirus”, sostiene Javier Minsky, CEO de Virtualmind.

Según el informe “Herramientas digitales educativas provinciales”, del Observatorio Argentinos por la Educación, algunas provincias cuentan con plataformas de aulas virtuales donde es posible generar interacción entre docentes y alumnos. La desigualdad en el acceso a Internet es una problemática que existe antes de la pandemia, un estudio reciente a cargo de la Unesco indica que en Argentina uno de cada cinco estudiantes de primaria no tiene Internet en su casa, es decir un 19,5% de los alumnos del nivel primario.

Para llegar a ello, utilizaron otras estrategias pedagógicas, como la transmisión de contenido educativo en medios de comunicación locales, como en la plataforma nacional Seguimos Educando y programaciones locales en Tucumán, La Pampa y Santiago del Estero, entre otras.

Jardines maternales reclamaron por ayuda estatal

Propietarios de jardines maternales protestaron ayer en auto alrededor del Obelisco en reclamo por la situación del sector, que se encuentra “en emergencia”, y pidieron la implementación de protocolos y “subsidios” para reabrir sus puertas.

“Con el ATP no podemos seguir subsistiendo, tenemos bajas de hasta un 90% en la matrícula”, dijo Georgina Malmgreen, propietaria de un jardín maternal del barrio de Chacarita. “Seguimos con los mismos gastos; estamos al borde del cierre todas las instituciones”, agregó.

Según la mujer, unas 500 instituciones maternales cerraron sus puertas en todo el país a raíz de la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus, desde marzo pasado. “No queremos que siga cerrando ni un jardín más; por eso, estamos pidiendo una ayuda y sostenimiento económico viable y posible”, agregó.