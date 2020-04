Fuerte repudio entre intelectuales a la medida porteña

por Alejandro Bellotti

La mecha fue encendida por el prestigioso ensayista José Emilio Burucúa, que mediante correo electrónico a conocidos y amigos respondió de la siguiente manera: “El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto una cuarentena especial para los mayores de 70 años. No podremos salir de casa sin un código, a tramitar por teléfono, que deberemos presentar ante la policía cada vez que nos detengan en la calle. El jefe de Gobierno no tiene facultades constitucionales para decidir semejante cosa. No hay estado de sitio y él no puede ordenar una arbitrariedad semejante. Ante un pequeño Hitler, pequeño, pequeño, propongo que los mayores de 70 años nos pongamos una estrella según el modelo que aquí va. ¿Para cuándo el ghetto y el campo de concentración?”.

El modelo propuesto fue expresado en una foto que lo mostraba con una estrella amarilla en el pecho, en clara referencia a la imposición de las autoridades nazis a la población judía, durante su gobierno en Alemania, lo que cayó muy mal en, por ejemplo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que lanzó un comunicado de repudio.

Consultado por PERFIL, el legendario editor Daniel Divinsky expresó su descontento por la fotografía: “No me parece correcta la idea del respetadísimo José Emilio Burucúa de fotografiarse con la estrella amarilla, creo que no hay que poner al mismo nivel fenómenos distanciados cualitativamente”, pero enfatizó que “la medida de la Ciudad me cayó como una sentencia de muerte condicional, un mal augurio, propio de la mentalidad e ideología que inspira al partido que pertenece el jefe de Gobierno y su equipo. Es discriminatoria, disparatada, y debe derogarse”.

Por su parte, el escritor y cineasta Edgardo Cozarinsky remarcó: “Esta iniciativa demuestra una vez más que la literatura profetiza la realidad. En este caso en Diario de la Guerra del Cerdo de Bioy Casares. Se trata de estigmatizar a un grupo etario sin distinguir individuos que están lúcidos y activos en la función pública y la creación artística”, dijo el intelectual.