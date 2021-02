José de San Martín: del ejército real de España a convertirse en el Libertador de América

El Libertador de América José de San Martín cumpliría hoy 243 años. Nació en la localidad correntina de Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Su historia al frente de la revolución más grande del continente, marcó el legado de toda la región. Sin embargo, antes de encarar el movimiento emancipatorio formó parte del ejército real español.

"Hallábame al servicio de España el año 1811 con el empleo de comandante de escuadrón del Regimiento de Caballería de Borbón cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas Américas, y que su objetivo primitivo era su emancipación del gobierno tiránico de la Península", escribió José de San Martín en 1819: "Desde este momento me decidí a emplear mis cortos servicios a cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados: preferí venirme a mi país nativo, en el que me he empleado en cuanto ha estado a mis alcances... "

Cruces de los Andes del general José de San Martín.

Cuando tenía 13 años, José de San Martín se mudó a Málaga, España, donde se había establecido su familia, luego de un largo viaje a bordo de la fragata Santa Balbina en 1784: era el menor de cinco hermanos del matrimonio de Don Juan de San Martín y Gregoria Matorras. En 1789 se incorporó como cadete al Regimiento de Murcia, del arma de infantería.

"Yo serví en el ejército español, en la Península, desde la edad de trece a treinta y cuatro años, hasta el grado de teniente coronel de caballería", recordó en una carta San Martín en 1848. En total, participó de 31 acciones bélicas en defensa de la corona española.

San Martín por Gil de Castro

Como parte del ejército real con guarnición en España, combatió inicialmente en África contra los moros, que habitaban en el norte de ese continente, y después en Europa o en aguas vecinas, en guerras con Francia, Inglaterra y Portugal.

Obtuvo el grado de teniente coronel y fue condecorado con medalla de oro, por su actuación en la batalla de Bailén, donde resultaron batidas las legiones invasoras del emperador Napoleón I.

Más tarde, San Martín fue ascendido a oficial de caballería, tiempo durante el cual se vinculó a otros jóvenes americanos, residentes en la Península, que ya por aquellos años orquestaban planes de independencia política para las respectivas regiones de su nacimiento.

"Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento, a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha, pues calculábamos se había de empeñar", redactó el Libertador de América en 1848, dos años antes de su muerte.

Regreso: el comienzo de la gesta libertadora

En 1811, José de San Martín pidió y obtuvo su retiro del ejército real. Se fue de España y se trasladó a Londres, donde esperaba concretar su propósito de llegar a América.

El abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins.

San Martín y otros rioplatenses desembarcaron el 9 de marzo de 1812 en Buenos Aires, la ciudad capital del antiguo Virreinato del Río de la Plata. Esto marcó el comienzo de la lucha por la independencia de los pueblos americanos, la alta misión que lo había impulsado a retornar a la tierra de su nacimiento.