Una joven cordobesa alcanzó la mejor nota del mundo en examen de Cambridge

El nombre de la cordobesa Justina Bossa Ribba, de apenas 16 años, se transformó en las últimas 24 horas en uno de los más comentados por parte de los medios de todo el país y en las redes sociales. Es que consiguió la distinción "Top in the world", que otorga la prestigiosa Universidad de Cambridge (Reino Unido) y que la convierte en la calificación más alta entre todos los jóvenes del planeta. Justina en recibió ese reconocimiento por su desempeño en la materia "inglés como segunda lengua” (English as a Second Language”) con la cual alcanzó el 99% de certeza en sus evaluaciones.

Justina actualmente es alumna del quinto año del exclusivo colegio Mark Twain de Córdoba y además de la nombrada materia de Inglés en noviembre rindió Biología, Matemáticas, Arte, Literatura y Lengua Castellana, todas obviamente en inglés.

Bossa estudia desde los tres años en el Mark Twain, una escuela bilingüe que prepara a sus alumnos en el cuarto año de la secundaria para presentarse a estos exámenes, los cuales rinden miles de estudiantes de todo el mundo.

“Rendí materias materias en inglés y en Language me saqué esta mención. Estoy muy orgullosa por este logro y le agradezco a mis compañeros y a mis docentes por el acompañamiento. Por el tema de la pandemia me duele no poder agradecérselos personalmente”, aseguró Bossa tras conocer la noticia.

“Este premio es un incentivo e intentaré estudiar mi carrera de grado. Sé que no todos los jóvenes tenemos las mismas oportunidades pero hay que tratar de dar lo mejor que uno puede. He recibido mensajes de todo el país, gente expresándome su orgullo y me llena el corazón de alegría recibir este tipo de mensajes”, completó la joven.

Siempre de cara al futuro, Justina contó que ya decidió cómo continuará sus estudios tras terminar el secundario: estudiará Biotecnología, aunque aún no decidió si lo hará en Inglaterra o Estados Unidos. Según explicó la decisión se basará en las oportunidades de prácticas en laboratorios que puedan lograr en dichos países.