La autopista Illia no tendrá más barreras y el cobro será virtual

Desde hoy se levantan todas las barreras del peaje en la autopista Illia. Pero ya no por una tradicional medida gremial sino que –esta mañana– quedó habilitada una nueva forma de cobrar peajes sin necesidad de cabinas ni barreras, en ambos sentidos de la traza, tanto hacia el Centro como hacia la General Paz. Según las autoridades de la Ciudad: “Se convertirá en la primera autopista inteligente con cobro automático para vehículos particulares”.

El peaje automático, sin barreras, ya estaba disponible desde el 9 de mayo pasado, en la mano que desemboca en el Centro. Y desde ese momento 74 mil usuarios se adhirieron. Según la compañía, actualmente hay 2,6 millones de usuarios que lo usan. De hecho, las estadísticas indican que hoy, nueve de cada diez autos que circulan por la traza ya están adheridos, lo que facilita la fluidez en el tránsito al evitar la detención.

“AUSA está completando un hito importantísimo para la Ciudad al habilitar el sentido Provincia de la Illia, que completa la nueva autopista inteligente. Desde el sábado los usuarios no se detendrán más en el peaje en ambos sentidos”, dijo Carlos Frugoni, director general de AUSA. Por su parte, José Luis Acevedo, presidente de la compañía, afirmó: “La incorporación de tecnología en nuestras autopistas permite mejorar el servicio, brindar a los usuarios un mejor viaje y a nuestros empleados la posibilidad de crecimiento”.

La normativa actual indica que, para circular por esta autopista porteña y pagar en forma virtual, es obligatorio el uso del Telepase y tener el vehículo en tránsito adherido al sistema de cobro automático. Pero quienes aún no estén adheridos y quieran usar esta vía rápida deberán realizar el pago después de salir de la autopista. Para esto hay que ingresar a la web de AUSA (https://cobranzas.ausa.com.ar/). Y para pagar el monto hay un plazo de treinta días tras la pasada. De no hacerlo, el importe aumentará en forma significativa, ya que se generará la multa por el no pago.

“Gracias a la tecnología, simplificamos la vida. Estas mejoras hacen que nos convirtamos en una ciudad donde se contamina menos y donde moverse es más ágil. Esto tendrá un impacto positivo en la calidad de vida general y también en la de los trabajadores”, finalizó Manuela López Menéndez, responsable de Transporte de la Ciudad.