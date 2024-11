La marea roja sería la causante de la muerte de 21 ballenas en las costas patagónicas

En las últimas semanas se conoció la muerte de, al menos, 21 ejemplares de Ballena Franca Austral (Eubalaena australis) en el Golfo Nuevo de Península Valdés, provincia de Chubut.

Esta mortandad inusitada activó el protocolo del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral y de las autoridades de aplicación para poder entender lo que está pasando.

Al tratarse de una especie protegida, emblema de Chubut por su atractivo natural y turístico, el hecho no sólo preocupó a las autoridades, sino a gran parte de la sociedad.

Hipótesis principal

Para entender las hipótesis en base a información científica sólida, los investigadores del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar / Conicet), Valeria D´Agostino, Gabriela Williams, Juan Pablo Pisoni y la investigadora del INIDEP asociada al CESIMAR Leilén Gracia Villalobos, brindaron datos detallados para explicar por qué los decesos de ballenas podrían estar asociados a la llamada “Marea Roja” o floraciones algales nocivas y la alimentación propia del animal.

Estas floraciones nocivas ocurren cuando algas productoras de toxinas crecen excesivamente en un cuerpo de agua, fenómeno que, en ocasiones, se puede apreciar a simple vista bajo los colores verde, azul-verde, rojo o marrón, dependiendo del tipo de algas. El término “Marea Roja” se comenzó a utilizar debido a que la primera discoloración que se observó en el agua por el fitoplancton (primer eslabón de la cadena alimenticia de los sistemas acuáticos) fue de color rojo.

Para que este fenómeno natural se produzca, es necesario que se combinen ciertas condiciones ambientales y factores que favorecen la ocurrencia de las floraciones de microalgas.

¿Cuándo una floración algal puede ser considerada nociva? Estas floraciones se producen en todos los mares del mundo cuando las condiciones ambientales son favorables para el crecimiento y multiplicación celular.

Las tóxicas pueden producir mortandades masivas de organismos, incluyendo peces, aves y mamíferos marinos

Dependiendo del género o especie causante de la floración, estás pueden ser tóxicas o no tóxicas. Las tóxicas pueden producir mortandades masivas de organismos marinos, incluyendo peces, aves y mamíferos marinos. Y si las especies productoras de toxinas son consumidas por los moluscos bivalvos, las toxinas se acumulan en sus tejidos y pueden afectar (o intoxicar) a seres humanos. Algunas toxinas son tan potentes que, incluso en bajas concentraciones de microalgas y sin que se formen discoloraciones en el agua, pueden convertir a los bivalvos en no aptos para el consumo humano.

De acuerdo a los investigadores, en las muertes recientes las evidencias no son tan concluyentes. No se han detectado floraciones abundantes de fitoplancton tóxico en el área, aunque se registró la presencia de algas. Por ahora la hipótesis principal sigue siendo la exposición a dicho tipo de toxina, sin embargo, es importante aclarar que, hasta no contar con los resultados de los análisis de los ejemplares muertos, no se puede confirmar que las ballenas murieron por exposición a las toxinas producidas por el fitoplancton.