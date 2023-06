Ni Una Menos: una masiva marcha con fuertes críticas a la Justicia, al FMI y en defensa de CFK

Tal como viene sucediendo desde 2015, ayer se llevó a cabo una nueva jornada de protesta organizada por el colectivo feminista #NiUnaMenos.

Bajo el lema “vivas, libres, desendeudades y en las calles nos queremos”, las organizaciones de mujeres fueron llegando a la Plaza de los Dos Congresos en donde se manifestaron a favor de una Justicia independiente del poder económico y con perspectiva de género. Lo hicieron a través de la lectura de un documento, al que adhirieron cientos de organizaciones feministas, gremiales, sociales y de DD.HH. El escrito se leyó al cierre de la convocatoria.

Por otro lado, en Plaza de Mayo, veinte familias de víctimas de femicidio, travesticidio y desapariciones realizaron una asamblea nacional y popular. El objetivo apuntó a “visibilizar los casos”, “acompañarse mutuamente” y “denunciar la impunidad del Poder Judicial” que “mira para otro lado”. Las asambleístas elaboraron un petitorio para presentar a las autoridades nacionales.

Documento. Antes de la desconcentración, y luego de casi cuatro horas de manifestaciones, se leyó el documento como fin de la jornada de protesta. “A cuarenta años de recuperar la democracia, decimos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI; no hay democracia con estos niveles de pobreza; no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social!”, se destacó en el escrito.

En ese sentido, se afirmó que “los transfeminismos populares dejamos en claro que esta Justicia no es nuestra, y si no es para todes, no es Justicia. Por eso exigimos una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria! Queremos una Justicia democrática y con participación popular, y en la que se garantice escuchar a las víctimas, se construyan respuestas que responsabilicen a quienes cometen daños y repare a las víctimas”, señalaron las organizaciones feministas.

Además, se pidió incorporar “la perspectiva feminista, decolonial y antirracista”, como así también la “paridad e incorporación del colectivo Lgtbiqia+, acceso eficaz y lenguaje claro en la Justicia”.

La proclama también pidió el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y la destitución de sus integrantes “para una nueva composición federal y con diversidad de género”.

“Basta de una Corte que resuelve en pasillos y con negociados: queremos una Corte que tenga plazos para resolver, que no duerma sobre las causas y que resuelva de cara al pueblo, en audiencias en las que se garantice y amplíe la participación popular en temas cruciales”, señalaron.

Más adelante, el colectivo retomó la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, quien fue absuelto por ese delito en un tribunal brasileño.

“Decimos Yo Te Creo Hermana. Frente a los que nos quieren sumisas y calladas, estamos hermanadas y en colectivo, no van a tener nunca más nuestro miedo ni nuestro silencio. Te seguimos creyendo Thelma. Nunca No es un Sí. ¡Justicia para Thelma!”, leyoron con fuerza las organizadoras desde el escenario montado de espaldas al palacio Legislativo.

En defensa de Cristina. El documento también denunció la violencia judicial, mediática y política que sufre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y adviertieron: “Como lo hicimos en las calles frente al intento de su magnifemicidio, repudiamos todas esas violencias que han llevado también a su proscripción y exigimos efectiva investigación de los responsables intelectuales y materiales”.

Entre los últimos puntos del documento se destacó el pedido de “Basta de Femicidios, Lesbicidios, Travesticidios, y Transhomicidios, que no aparezcan más muertas en una comisaría”.

Femicidios

◆ Según datos de la Corte Suprema, en 2022 hubo 252 femicidios, entre ellos 26 vinculados y siete trans-travesticidios.

◆ Las cifras son similares a las de 2021, cuando hubo 251 femicidios, entre los que se incluyeron veinte vinculados y cinco trans-travesticidios.

◆ De esta forma, se consolidó una baja en comparación con los cuatro años anteriores: en 2020, hubo 287 femicidios; en 2019, 276 casos; en 2018, 281; y en 2017, 277.