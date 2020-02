Once: a ocho años de la tragedia hubo récord de descarrilamientos

por Santiago Carrillo

A las 8.32 de la mañana de ayer, en la estación de Once del Ferrocarril Sarmiento, comenzó a sonar una alarma. Allí había cientos de personas para recordar a las 51 víctimas fatales –una de ellas una mujer embarazada– de la Tragedia de Once, cuando la formación 3772 de la empresa Trenes Buenos Aires SA (TBA) no frenó e impactó contra las barras de contención de la terminal y ocurrió el accidente que también hirió a otros 789 pasajeros. En el acto, había carteles que reclamaban Justicia, fotos del recientemente fallecido juez Claudio Bonadio, se cantó un rap para conmemorar a las víctimas y se leyó un comunicado.

“Renovamos el pedido de Justicia, que en este caso tiene que ver con que la Corte Suprema deje firmes las condenas de 2015, que ya tienen segunda instancia en 2018”, dijo Paolo Menghini, el padre de Lucas, quien murió aquel 22 de febrero de 2012.

Pero a casi una década de una de las peores catástrofes nacionales en transporte, el año pasado hubo un récord histórico en los descarrilamientos de trenes y aún se siguen utilizando formaciones de más de cuarenta años de antigüedad (ver aparte).

Según un informe del sindicato de la Unión Ferroviaria al que tuvo acceso PERFIL, durante 2019 hubo un total de doscientos descarrilamientos en todo el país. Esta cifra, “representa el doble con respecto a 2018 y es el récord histórico en los trenes argentinos”, explica Rubén Sobrero, el líder del cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento de la Unión Ferroviaria. El documento detalla que la línea que más descarrilamientos tuvo fue la Belgrano Norte, con un total de 63; le sigue la San Martín, con treinta; y, por último, el Sarmiento tuvo nueve. En AMBA, hubo un total de ochenta episodios. “En el sistema ferroviario, de no hacer las inversiones necesarias, corremos el riesgo de repetir una nueva masacre como la que hemos vivido en el año 2012 en la estación Once”, sentenció el informe en su primera página, que va dirigida al ministro de Transporte, Mario Meoni, y a la compañía estatal Trenes Argentinos.

“No estamos en condiciones de brindarle seguridad al usuario”, explica Sobrero sobre los descarrilamientos que, en un 70% corresponden a trenes de carga. Por su parte, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini y actual diputada por la provincia de Buenos Aires, amplía a PERFIL que “se han cambiado vías en las curvas, pero no se hicieron en los tramos rectos”.

Desde Trenes Argentinos no desmienten la cifra, pero recalcan que “no hubo que lamentar casos graves y muchos de ellos corresponden a concesiones privadas en el interior del país”, aunque no detallan el número exacto. Además, la compañía estatal señala que “las vías son de la década del 80” y adelantan que ya tienen un plan en para realizar la renovación total.

Situación judicial. De los 21 condenados, en la actualidad solamente nueve están en prisión. Se trata de seis ex directivos de TBA, Sergio Cirigliano, Jorge Alvarez, Víctor Astrella, Jorge De Los Reyes, Carlos Pont Verges y Sergio Tempone; los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y el motorman Marcos Córdoba.

En tanto, hay otros siete que están bajo prisión domiciliaria: Laura Ballesteros, Marcelo Calderón, Roque Cirigliano, Guillermo D’Abenigno, Carlo Michelle Ferrari, Francisco Pafumi y Antonio Suárez, todos de la empresa que concesionaba el tren Sarmiento.

Por último, los cuatro restantes ya cumplieron su pena y se encuentran libres: José Doce Portas, Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo y Pedro Raineri, quienes también formaban parte del directorio de TBA. Pero en las próximas semanas podría haber más implicados que sean puestos en libertad. Tanto Córdoba, Schiavi y De Los Reyes solicitaron arrestos domiciliarios. Sin embargo, el Tribunal Oral aún debe resolver su situación.

Los trenes Toshiba todavía funcionan

Si bien la gran mayoría de los trenes argentinos se renovaron por una moderna flota china, aún siguen circulando formaciones con más de cuarenta años de antigüedad. Se tratan de los trenes marcas Toshiba. “Están en algunos ramales Diesel”, cuenta María Luján Rey.

Desde Trenes Argentinos admiten que aún existen estas formaciones en la Línea Roca, pero no precisan la cifra. “Están para cumplir con la demanda de los pasajeros”, dicen. Desde la compañía estatal afirman que, aunque los trenes sean de la década del 80, “están mejorados en el sistema de frenado y en el señalamiento”.