Once: alertan por manteros y calles desbordadas

Las declaraciones radiales del ministro de la Salud de la Nación, Ginés González García, sobre la cantidad de gente circulando por el barrio de Once, sumado a la presencia de gran cantidad de vendedores ambulantes por la zona, puso sobre la mesa de debate el desborde de personas que se viene registrando en los últimos días en esa parte de la Ciudad de Buenos Aires.

“Pasé por Once y me asusté de la cantidad de gente y vendedores; esto no debe pasar en un lugar donde hay circulación viral (de coronavirus)...”, señaló esta semana la máxima autoridad sanitaria de la Nación.

Atento a esta situación, PERFIL realizó una recorrida por una de las principales áreas comerciales de la ciudad, en el tramo que va desde Jujuy (luego Pueyrredón) y Rivadavia hasta Corrientes, y las calles laterales, y pudo comprobar de primera mano la realidad que se vive por estos días, de cuarentena más flexibilizada, en esa parte de la Comuna 3.

Desde el gobierno porteño, en tanto, aseguraron a este diario que “las aperturas o restricciones que se deciden son en base a la evolución de la curva de contagios y al análisis que hace el equipo del ministro Fernán Quirós y su mesa de expertos a partir del comportamiento de las personas que, de desbordarse podría generar cambios en la estrategia implementada”, aseguró una fuente desde la sede gubernamental de Parque Patricios.

“No solo se ve mucha gente caminando por todos lados y más tránsito en los últimos días, sino también gran cantidad de vendedores ambulantes y gente en situación de calle”, explicó Gloria Llopiz Ortiz, referente barrial y vecina de la zona. “Los comercios sobre Pueyrredón y Corrientes no abren sus puertas, pero se nota la presencia de vendedores ambulantes. Los comerciantes están preocupados, porque se ven los manteros y ellos no pueden abrir”, agregó.

En este sentido, desde la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (Fecoba) manifestaron su preocupación por la situación que se vive en el Centro Comercial Once, en el que los negocios de las principales avenidas comerciales están inhabilitados para abrir sus puertas.

“Es una gran incongruencia lo que sucede en Once: los comercios no pueden vender y proliferan los vendedores ilegales. Resulta imprescindible que las autoridades porteñas controlen esta situación y no sumemos otro problema a la crisis que atraviesa el comercio legalmente establecido”, señaló Fabián Castillo, titular de la entidad.

En la Comuna 3 se habían registrado más casos de coronavirus en las últimas semanas y que llevaron a la implementación del programa Detectar, junto al Gobierno Nacional la semana pasada. Pero también, es la que registra más alto índice de infectados de dengue.

La Comuna 3 está compuesta por los barrios de Balvanera y San Cristóbal, en la que, y según datos del Ministerio de Salud porteño, hasta ayer a la mañana se habían registrado en total 911 casos confirmados de Covid-19 y 93 de dengue.