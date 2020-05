Pasa música para sus vecinos, lo denunciaron y le hicieron un cacerolazo para defenderlo

Este martes al mediodía la cuadra de Talcahuano al 1200, en pleno barrio porteño de Recoleta, se vio convulsionada. Cerca de las 12.30 un grupo de personas se congregó frente al 1283 de esa calle porteña no solo para escuchar y cantar el Himno Nacional Argentino, sino también para respaldar a quién tuvo la idea. Se trata de Pato Zambrano, uno de los DJs más reconocido del ambiente, quien desde que se implemento la cuarentena anima a los vecinos de su cuadra con sets de música de una hora desde su balcón. Si bien lo hace durante los fines de semana, sábados de 18.30 a 19.30 y domingos de 18 a 19; este martes lo hizo por pedido de un canal de televisión, a raíz de su homenaje a Sergio Denis. Pero apenas este mediodía comenzó a sonar la música desde su balcón, llegaron dos móviles de la Policia de la Ciudad para comunicarle que había sido denunciado y que debía desistir de pasar música. Mientras esto ocurría, los vecinos desde los balcones y ventanas de la cuadra comenzaron con un cacerolazo y aplausos mientras sonaba el Himno Nacional desde el balcón de su hogar.

“Mi objetivo es entretener sanamente a la gente. Estoy muy lejos de querer molestar a alguien o generar problemas. No está en mi ánimo”, afirmó Zambrano en su charla con Perfil. “Desde mi balcón explico que es solo una hora y si veo que algunos vecinos se juntan en la calle, paro todo y les pido amablemente que se vayan a la casa. La idea es disfrutar desde la casa”, agregó, el DJ que trabaja en el rubro desde hace 30 años. “Empecé a los 14 años”, aseguró.

El último fin de semana, por ejemplo, Pato realizó un homenaje a Sergio Denís, que fue muy bien recibido por los vecinos de la cuadra de Talcahuano entre Arenales y Juncal, sobre todo cuando desde sus parlantes sonó el clásico, Te Quiero Tanto. “Fue una experiencia increíble. Todos terminaron cantando y bailando. El homenaje tuvo una gran repercusión, recibí videos desde todas partes del mundo”, contó.

Justamente el fin de semana se incrementaron los problemas con quién realizó las denuncias por ruidos molestos. Si bien ambos días fue notificado por la Policía, el domingo fue defendido por los propios vecinos con un cacerolazo ante la presencia policial. Según explicó el propio Zambrano, las denuncias las haría un vecino de otro edificio que “apenas suena la música desde mi balcón empieza a llamar constantemente a la Policía. Es una máquina de hacer denuncias. Una vez hablé con él por portero eléctrico pero no hubo caso, más de eso no pude hacer. Es una persona mayor que no quiere que pase música” explicó Zambrano, quien también realiza vivos a través de Instragran cocinando y pasando música. Desde su cuenta en esa red social, Pato invita a sus seguidores a ver los vivos por streaming que realiza desde su hogar. Desde allí, también anuncia sus próximas presentaciones o la de algunos de los integrantes de su equipo de DJs.

“Es una manera de entretener a la gente. Es música tranquila, a un volumen que a esa hora está permitido. Paso mucha música de los ’80, de los ’90 y hasta Frank Sinatra”, explicó a los medios presentes en la puerta de su edificio. “Pese a las denuncias, voy a seguir pasando música”, agregó, sin ánimo de confrontar con su vecino.

Según constó en el acta policial que se realizó este martes, “los móviles 102 y 105 se constituyeron en el lugar debido a denuncia en 911 por ruidos molestos. Arribado al lugar se trataba de un vecino el cual pasaba música a modo de animar a la gente por la cuarentena siendo que el denunciante decía que lo que realizaba era una falta, antes esto los vecinos en forma de apoyo procedieron a realizar una protesta. En consulta con la fiscalía dictaminó que no adoptó temperamento debido a que no se constató la falta por el horario”. En el hecho intervino la Fiscalía Contravencional Nro 21 a cargo de Daniel Pablosky.