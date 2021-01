Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años detenido en diciembre del año pasado por atropellar a una mujer y su hijo de cinco años, quien murió por el impacto, fue procesado con prisión preventiva. El juez Edmundo Rabbione, a cargo del juzgado criminal y correccional 62, dictó este martes 12 de enero el procesamiento, por atropellar y matar a Isaac, de cinco años, y de herir a su madre, Deborah Inés Agosti.

En el fallo, el magistrado lo considera “autor del delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas de carácter grave, calificados por la conducción imprudente de un vehículo con motor” y dispuso su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. A su vez, el juez dispuso trabar embargo preventivo a Papadopulos por la suma de $ 5.148.962.

Todo el episodio quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Una cámara ubicada sobre la intersección de Directorio y la calle Portela, a 300 metros de la esquina del accidente, grabó los segundos previos del atropellamiento, donde se ve que Papadopulos disminuye la velocidad sin llegar a detenerse por completo. Luego, esquiva por la derecha a los vehículos que están detenidos aguardando el cambio de semáforo y cruza antes que ellos. Allí se ve el camión que circula por San Pedrito, el cual, según la versión del detenido, le impidió ver a Isaac y su madre.

Los hechos

El conductor que protagonizó el trágico suceso en Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, conducía Volkswagen Golf GTI blanco sin registro en la noche del jueves 17 de diciembre cuando arrolló a la mujer y a su hijo en el cruce de las avenidas.

Luego del atropellamiento, Papadopulos huyó sin asistir a las víctimas y estuvo prófugo durante nueve días, hasta que se entregó ante la Justicia. En aquellos días, su padre, Rubén Papadopulos, estuvo detenido por ser el dueño del auto.

Dos días después de haberse entregado a la justicia, el 27 de diciembre, Papadopulos declaró ante la Justicia y confesó que era él quien manejaba. Además, dio detalles del hecho y culpó a un camión de haberle obstaculizado la visión.

Ese día relató: “Estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio, con onda verde, normal. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde. Un camión de tamaño grande paso con el semáforo en rojo, ocupó casi toda la venida. Lo intento pasar ya que tenía el semáforo en verde, y en ese momento me distraje pensando cómo podía ser que un camión pasé en rojo, en ese momento me di cuenta que me topé con una mujer”.

Sin embargo, no contestó ninguna pregunta y se excusó de no frenar a asistir a las víctimas porque tuvo “mucho miedo, ya que no tenía el registro” y siguió de largo. “Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer”, declaró el detenido.

El día que se entregó a la Justicia, les pidió a los oficiales que le permitieron pedirle disculpas a la familia, pero su pedido fue denegado. “Estaba la hermana de la criatura y le pedí a los oficiales que me permitieran decirle que no fue mi intención hacerlo, que sabía lo que era el dolor de un padre, pero no me dejaron pedirle disculpas ni a ella ni a la familia”.