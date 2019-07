San Martín de los Andes: incendio destruyó la confitería del cerro Chapelco

Un incendio consumió por completo el parador Antulauquen del Cerro Chapelco, en San Martín de Los Andes en la mañana de este viernes 26 de julio. Hasta el momento no se reportaron personas heridas. Ahora, se intenta determinar la causa del siniestro.

En el parador había dos personas que dieron aviso sobre las llamas y lograron salir ilesos del hecho. Personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios indicaron que el fuego se desató pasadas las 7 y que dos dotaciones lograron llegar al lugar en máquinas de nieve. Sin embargo al llegar, las llamas ya habían consumido la totalidad de la confitería, según consignó el medio local La Mañana de Neuquén.

El parador estaba construido totalmente de madera por lo que el fuego rápidamente se propagó en toda la estructura Para poder llegar al lugar, los efectivo tuvieron asistencia de Parques Nacionales ya que los arroyos están cubiertos de nieve dado que el lugar se encuentra sobre una plataforma a 1600 metros de altura, al que sólo que pueden acceder a través de los medios de elevación.

En diálogo con el canal Todo Noticias, un bombero identificado como Fabián González, detalló que el local quedó convertido en cenizas y que ahora están "abocados a las tareas de enfriamiento", para bajar la temperatura del lugar.

El incendio consumió toda la estructura. FOTO: Gentileza La Mañana de Neuquén

"La única forma de llegar es con medios de elevación. La confitería fue consumida totalmente por las llamas. Se trata de una construcción de madera y no había personas al momento del incendio", agregó al tiempo que señaló que, además de la dificultad del ascenso, enfrentan otro inconvenientes y es que en la zona "no hay mucho recurso hídrico".

"No se ha decidido nada sobre si abrir o no el centro de ski. Estimo que va a abrir igual. Lo que se quemó fue una confitería de muchos años y según sabemos, no afectó ninguna de las construcciones alrededor", completó González.

Efectivamente, a pesar del hecho, desde Chapelco Ski Pesort informaron que el centro de esquí estará operativo. El incendio no afectó a una casa de alquiler de motos ubicada a pocos metros.

Investigación. Los motivos del inicio del fuego aún no fueron determinados. Ahora, se deberá aguardar hasta que concluyan las tareas de enfriamiento para que los peritos realicen las averiguaciones correspondientes.

