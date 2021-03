Se controlaron más de 450 mil vehículos en total

Durante la temporada de verano 2021, el gobierno nacional controló 457.041 vehículos y realizó 20.587 multas por infracciones durante el Operativo Vial Verano 2021, según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación.

El desarrollo del operativo se estableció a través de un trabajo articulado entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), tuvo como objetivo la fiscalización y concientización en los principales puntos estratégicos y turísticos del país tales como la Costa Atlántica, La Plata, Mar del Plata, Hudson, Peaje Lima, Zárate y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV) llevó adelante 3.962 operativos de fiscalización en distintos puntos del país, lo que permitió controlar 249.015 vehículos y realizar 10.726 multas.

Los datos arrojaron que de las infracciones cometidas, 1.929 casos fueron por alcoholemia positiva, 1.559 por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), 1.412 por documentación, 1.180 por exceder los límites de velocidad, 1.163 por no tener seguro obligatorio, 859 por no usar el cinturón de seguridad, 715 por no tener luces encendidas, 382 por no poseer los elementos de seguridad obligatorios, 105 por no usar el casco, 12 por pasar un semáforo en rojo, y los restantes 1.410 casos fueron por otras causas.

En la misma línea, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó adelante 208.026 controles a micros de pasajeros y transporte de carga, con un total de 9.861 infracciones y 1.624 vehículos retenidos a lo largo y ancho del país.

En lo relacionado al transporte de carga, se controlaron 153.238 camiones, se realizaron 6.048 multas y se retuvieron 1.441 vehículos. A su vez en el transporte de pasajeros, la CNRT realizó 54.788 controles, con 3.813 multas y 183 vehículos retenidos.