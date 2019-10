Tiene 5 años, esperó un corazón durante 5 meses y la solidaridad de una familia lo salvó

Dylan Gómez tiene 5 años y es chaqueño, y gracias a la donación de órganos puede continuar con su vida. Y es que en los últimos meses, este nene encabezó la lista de emergencia nacional y, el lunes 7 de octubre, finalmente llegó el corazón que esperaba.

El pequeño había ingresado el 1 de mayo en emergencia nacional y estaba primero en la lista de espera. La intervención se realizó en el Hospital Italiano en Buenos Aires. El papá de Dylan, Mario Gómez, detalló que su hijo nació con una miocardiopatía hipertrófica y desde principios de abril de 2019 se encontraba internado en el mencionado centro de salud, según consignó el medio local Diario Chaco.

Cuando el pequeño oriundo de Villa Berthet cumplió un año y medio, comenzó a manifestar dificultades respiratorias y una hinchazón abdominal, y esto alertó a los padres quienes inmediatamente lo llevaron al médico. Allí, luego de una serie de estudios y análisis, le dieron el diagnóstico. Desde el 6 de mayo de 2019 encabezaba la lista de espera de órganos y su caso fue declarado de emergencia nacional.

En sus redes sociales, el padre del chico fue el encargado de dar el anuncio: "Dylan ya tiene su corazón latiendo me avisan los médicos. Ahora, hay que esperar". Y agregó: "Todavía no caigo, no puedo creer, nunca me voy a olvidar de este día". Asimismo, fue prudente al aclarar que "ahora sólo resta esperar 72 horas", para ver la evolución del niño.

Solidaridad. Por el caso de Dylan se realizaron numerosas campañas de apoyo y concientización en las redes sociales y en las calles. Incluso los niños y vecinos de Villa Berthet y de Resistencia le dedicaron varios videos como muestra de solidaridad.

Al conocerse la buena noticia, muchos usuarios destacaron el gesto de aquellos que hicieron que el pequeño pueda vivir: "Gracias familia donante por ese enorme gesto de amor y generosidad ante el dolor más profundo de perder un hijo. Nos unimos en oración por Dylan, por los médicos que van a realizar el trasplante y por la familia donante”, se podía leer en un mensaje.

“Despertar con esta noticia... hasta que por fin llegó tu corazoncito. Gracias ángel donante y a su familia! Hoy más que nunca recemos para que todo salga bien en la operación, mucha luz para los médicos que van a operarte”, fue otro de los textos.

Si bien estaba primero en la lista, la situación no era fácil ya que por su edad puede recibir un corazón de una persona de hasta 40 kilos. Vale aclarar que la nueva ley de donación de órganos Argentina (N° 27.447 –conocida como Ley Justina-) ésta es sólo para mayores de 18 años que no hayan dejado constancia expresa de su negativa a donar.

Aquellos que decidan ser donantes se pueden comunicar con el Incucai al teléfono: 0800 555 46 28, o ingresar a la página web Sintra.incucai.gov.ar/donarweb

