Una mujer argentina fue detenida en Paraguay por robarse un bebé de un hospital

Una mujer argentina fue detenida al intentar cruzar la frontera desde Paraguay por hacerse pasar por una enfermera y robar un bebé recién nacido de un hospital de Asunción. El hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad del centro de salud.

La acusada fue identificada como Natalia Edith González. Tiene 39 años y es residente de Formosa.

El secuestro ocurrió este jueves a las 14 en el Hospital de Barrio Obrero de Asunción, cuando González se hizo pasar por enfermera, mantuvo una conversación con la familia de la recién nacida el día anterior y se fugó con la bebé en brazos.

Como se puede ver en las imágenes capturadas por las cámaras del hospital, la mujer de 39 años vestía un ambo médico gris y tenía el rostro cubierto con un tapabocas para resguardar su identidad. Así entró a una de las habitaciones, secuestró a la bebé y luego escapó por los pasillos del centro médico.

La abuela de la criatura contó que, antes del hecho, compartió tereré con González, quien le dijo que estaba en el hospital acompañando a su tío.

“Le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que le llevó una enfermera para pediatría, no sé qué. Yo le dije que esa no era enfermera porque yo ya sabía. Corrimos detrás de la señora porque le vimos con la bebé en brazo", declaró la mujer al diario ABC color.

De acuerdo a las autoridades paraguayas, la acusada salió corriendo del hospital y subió a un colectivo de la línea 38 en el que viajó hasta el Mercado Municipal N° 4 de Asunción, ubicado en la localidad de Pettirossi.

Al llegar al mercado, González compró ropa para ella y para la bebé y tomó un taxi hasta Loma Pytá, un barrio de la capital paraguaya. Una vez allí, la mujer le consultó al taxista qué bus la llevaba a la localidad de Nanawa para cruzar la frontera hacia Clorinda, una ciudad de Formosa.

Así fue detenida la mujer argentina que robó una bebé de un hospital de Paraguay

Tras recibir una alerta al 911, la policía local reconstruyó el camino que hizo la mujer junto a la recién nacida a través de las cámaras de seguridad de la estación de colectivo y del Mercado 4. Así, lograron capturar a González en la ciudad fronteriza Nanawa. Según informó el medio Última Hora, la mujer fue detenida 50 metros antes de cruzar la frontera con Argentina.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del recorrido ayudaron a la policía a dar con la sospechosa

Según informó el oficial Hugo Marín de la Policía Nacional de Paraguay, la mujer fue trasladada a la Comisaría N° 4 de Asunción y la criatura fue regresada al Hospital de Barrio Obrero, donde fue entregada a su madre, de 19 años. Los médicos informaron que la recién nacida se encuentra en perfecto estado de salud.

A su vez, el personal policial incautó la ropa que tenía puesta la bebé al momento del secuestro en el hospital en un local del Mercado 4.

La mujer de 39 años no cuenta con antecedentes penales, aunque podría enfrentar una condena de 5 años en el país limítrofe por violación de la patria potestad. El caso quedó a cargo de la fiscal Laura Finestra del Ministerio Público local y González será citada a declaración indagatoria en las próximas horas.

