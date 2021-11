Antiman, el preso rapero que ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube

Yamir Antiman (33) está encerrado en la cárcel de Campana. Ya pasó por varias unidades desde que fue detenido en mayo de 2019, acusado de formar parte de una banda de ladrones, pero ningún traslado frenó su obsesión por la música.

Desde que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) habilitó el uso de los teléfonos celulares en los penales, Antiman comenzó a editar y producir sus propios videoclips en su canal de Youtube con un éxito sorprendente: sus temas tienen más de un millón de reproducciones y varios artistas de renombre (desde L-Gante hasta Zaramay) ya lo contactaron para hacer un trabajo en conjunto.

El cantante y compositor, que graba sus propias canciones en su celda y bajo un acolchado para mejorar la acústica, presentó este fin de semana su nuevo trabajo junto a Fili Wey, uno de los máximos referentes de las villas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En dos días ya sumó más de 50 mil reproducciones.

Antiman interpreta un género musical conocido como “malianteo”, descendiente del reggaetón, que nace de las pandillas de Puerto Rico, y que está creciendo en los sectores más populares del país. “Malianteo” viene de maleante y sus canciones reflejan cuestiones vinculadas con la delincuencia, la vida en las cárceles más temidas y las problemáticas sociales.

La relación con Fili Wey nació en las redes sociales, cuenta el detenido a PERFIL. "Empezó a postear mi música en sus historias de Instagram y después me siguió. Luego nos mensajeamos, nos pasamos los números y así salió la idea de armar un video juntos que lo produjo Real Nota Beats, en el mismo que produce a Benny Beni de Puerto Rico y muchos otros artistas conocidos", dice Antiman, que tiene más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Yamir Antiman en el pabellón de la Unidad 41 de Campana donde filmó su último video.

Sobre el género y la letra de su nuevo trabajo explica que es "una canción urbana de rap-trap malianteo que se expresa sobre una temática relacionada a las verdades de los barrios donde nos criamos, porque él (por Fili Wey) es de Puerta de Hierro, donde hay mucha violencia y mucha relación directa con la droga, y yo de Boulogne".

"Están en la mira", su trabajo anterior, fue realizado con Gonzalo Nawel, y tiene cerca de 970.000 reproducciones. Nawel es otro rapero que es furor en las redes sociales. En febrero pasado, por ejemplo, editó el tema "Barra Libre" con L-Gante.

Según asegura Antiman, por estos días está terminando un tema con Coqeéin Montana, pionero del trap en Argentina y artista de Warner Music. También cuenta que en las últimas semanas recibió propuestas de trabajo de L-Gante y Zaramay.

Luciano Chaves, uno de los productores de L-Gante y Perro Primo, lo contactó para trabajar en una producción futura cuando el artista recupere la libertad. Lo mismo le ofreció Zaramay. Antiman cumple actualmente una condena a 4 años y 3 meses de prisión, pero ya pasó más de la mitad de la pena y estaría en condiciones de obtener el beneficio de la libertad condicional.

A su vez, también recibió varias propuestas de distintos sellos discográficos. "Me llamaron de una productora de República Dominicana ofreciéndose a manejar mi carrera. Es la misma que lo distribuye a Gonzalo Nawel. Me ofrecían un contrato por 3 años de distribución editorial y discográfica, y crecimiento y desarrollo artístico a nivel global, pero no acepté porque prefiero manejarme solo", cuenta Antiman. De la Cruz Récords, otro sello, le produjo hace poco un tema de cumbia mexicana, para promocionarlo en ese país.

Yamir, el preso rapero que critica el Plan Cóndor desde una celda de máxima seguridad

Las letras de Antiman son comprometidas, largas, complejas y trabajadas, aunque él mismo aclara que no todas sus canciones hablan de su vida como ladrón. “Yo me pongo como límite no generar odio racial hacia nadie. Sobre nadie y sobre nada. Es evidente que mediante la música también busco desahogarme. Ni en una charla con amigos me permito contar cuestiones que cuento a través de la música. Son cosas que uno reprimió durante un montón de tiempo y se ve que tenían ganas de salir”, asegura el músico.

Su vida como ladrón

En junio de 2019, Antiman escapaba de la Policía por un descampado de Villa Ballester cuando una bala le atravesó la rodilla y terminó en el suelo, retorciéndose de dolor. Lo estaban buscando porque supuestamente formaba parte de una banda acusada por una serie de entraderas. Desde entonces permanece detenido, aunque él dice que esa causa fue armada por el gobierno anterior y asegura que cuando se inició la investigación él ya estaba detenido.

A fines de 2018, Yamir viajó a Europa con su novia. Conoció varios países, entre ellos Italia, Suiza, Francia, España y Portugal. Andaba en una camioneta Jeep Renegade y la Guardia Civil española lo demoró por un incidente en una estación de servicio. Lo acusaron por una serie de robos en casas de lujo. Poco tiempo después fue deportado. Al llegar al país lo imputaron por formar parte de una asociación ilícita.

ln / ds