5G en Argentina: beneficios y desafíos para impulsar su llegada al país.

La introducción del 5G en todo el mundo está transformando no solo la conexión entre personas, sino también que impulsara grandes beneficios a la Internet de las Cosas (IoT), en otras palabras, conectar simultáneamente varios dispositivos que van más allá de los celulares. De modo que su llegada al pais marcaria un mayor impulso para el nacimiento de nuevas tecnologías.

“Vas a ver un cambio más profundo en el uso de las redes móviles comparado con lo que vimos hasta ahora. Ya no hablamos de conectar teléfonos sino infinidad de dispositivos distintos según el uso que les quieras dar. Podrás tener, por ejemplo, un lector de tu consumo de gas pero que tenga un TIC 5G, con lo cual sería automático”, afirma Enrique Carrier, analista de mercado especializado en telecomunicaciones.

En este sentido, Argentina se encuentra entre los países de “avance intermedio” para la identificación de espectro de bandas milimétricas, es decir, de ondas de alta frecuencia. Según un informe elaborado por la organización 5G Américas, el pais tiene adjudicado varias bandas de espectro para 5G y el desarrollo de tecnología IMT (telecomunicaciones móviles internacionales).

Sin embargo, muestra el informe, no hay “fechas tentativas para su asignación para sistemas IMT”, mientras que tampoco existen “planes concretos para su asignación”.

Para Carrier, es un inconveniente que aún no se halla identificado el espectro radioeléctrico para 5G. “Si queres un gran ancho de banda para 5G, vas a necesitar frecuencias altas con mucha capacidad y velocidades similares a la fibra óptica pero un alcance muy limitado. Y de las frecuencias bajas vas a tener mucho alcance y poca capacidad. Si todavía no tenes definido eso, como operador no puedo definir qué tipo de servicio voy a dar”, explica.

Esto puede traer complicaciones en términos de la extensión territorial del pais. Como desarrolla Carrier, “tenes la población distribuida de forma muy poco uniforme, con zonas de baja población. Esto hace que sea más difícil económicamente hacer la inversión que haga falta, llegar con fibra y poner el equipamiento para tener solo 2000 clientes”.

Enacom: otro factor clave

La declaración de los servicios TICs (incluye entre otros a la telefonía móvil, fija, televisión paga e Internet) como públicos es otro de los condicionamientos. Según el analista, esta medida “atenta contra las inversiones” ya que autoriza a que los precios sean regulados por la autoridad de aplicación, esto es, que cualquier aumento requiera de la autorización del Enacom.

“Si yo tengo que invertir 100 mil y no estoy seguro de cuánto te voy a poder cobrar, porque va a depender de una decisión política de cuál sea la tarifa, no puedo calcular en cuanto tiempo recupero esa inversión”, explica Carrier.

Sumando las condiciones externas actuales (el PBI, el valor del dólar y la devaluación del peso), Argentina se encuentra en una situación más cercana a especulaciones auspiciosas sobre el 5G que a una real bienvenida de la tecnología del futuro.

La 5G implicará una nueva forma de pensar los objetos y como relacionar diferentes tecnologías entre sí. Solo queda la expectativa de ver cuánto demorara la Argentina para sumarse a esta transformación.