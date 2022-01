CES 2022: Los anuncios mas novedosos de la feria de tecnología mas importante del mundo

Las Vegas (Estados Unidos) celebró la Consumer Electronics Show, también conocido como CES 2022. Se trata de la feria de tecnología mas importante del mundo, donde los dueños de las grandes marcas, y otras no tan conocidas, se reunen para presentar las ultimas tendencias e innovaciones en servicios electrónicos.

Por el aumento de casos de la variante Ómicron, Amazon y T-Mobile, Twitter y Meta participaron virtualmente.

Las mejores novedades del mundo automotor en CES 2022

Las novedades más impactantes de la feria

El robot humanoide Ameca presentado por Engineered Arts fue uno de los protagonistas del CES 2022. Lo que deslumbró a los espectadores fueron sus expresiones fáciles sumamente realistas y la capacidad de mantener una conversación. Ameca se define como un robot sin genero ni edad. Ameca habla con fluidez y de diversos temas, tiene la capacidad de responder distintas cosas a la misma pregunta. Está equipada con 17 motores que controlan todos sus movimientos.

El gigante japones Sony anunció que a partir de marzo creará Sony Mobility. Inc. Sony ya cuenta con presencia en multitud de sectores y pronto sumara esta nueva, dedicada a los automóviles. El Sony visión 02 es un SUV que tiene 7 plazas y dos motores eléctricos. El modelo cuenta con múltiples sensores, radares, cámaras. Aun no hay indicios de fecha para el inicio de la producción. “creamos Sony Mobility. Inc con el fin de acelerar y lanzar nuevas propuestas que evolucionen aún más la experiencia de la movilidad, y explorar la entrada en el mercado de los vehículos eléctricos” explican desde Sony.

BMW por su parte presentó el iX Flow un prototipo de auto capaz de cambiar de color apretando un botón. El sistema se llama “E Ink” y la compañía mostró su funcionamiento a través de un prototipo. La propuesta de BMW se basa en adaptar el automóvil a las necesidades y los gustos del conductor. Este sistema no esta pensando solo en el diseño si no también para el control térmico ya que el color juega un papel muy importante. “Esta tecnología da al conductor la libertad de expresar distintas facetas de su personalidad cada vez que se sienta en el coche. Es algo similar a la moda o los cambios de estado en las redes sociales, el vehículo se convierte en una expresión de los distintos estados de ánimo del conductor”, afirma Stella Clarke, Ingeniera de investigación de BMW.

John Deree es un reconocido fabricante de tractores estadounidense y en alianza con la start- up francesa de robots agrícolas Naio presentaron sus tractores autónomos. Este es el primer tractor que circula sin tener un conductor al volante. Se puede controlar desde una aplicación de celular y ver el video en tiempo real. La maquina esta equipada con 12 cámaras e inteligencia artificial, si encuentra un obstáculo se detiene y envía una señal. El director tecnológico de la empresa, Jahmy Hindman confirmó a AFP que estará disponible este año en Estados Unidos.

El fabricante surcoreano Samsung presentó “Freestyle” un pequeño proyector transportable de 100 pulgadas y 1080 pixeles. Cuenta con un altavoz inteligente que analiza la música y combina los efectos visuales. Se puede proyectar en paredes, pisos o cualquier superficie.

Una pyme japonesa presentó un collar para perros que cambia de color si el animal está bajo mucho estrés o triste. El collar inteligente junto a un software permite conocer el estado de tu perro según su ritmo cardiaco y signos vitales. El producto se llama Inupathy y fue presentado en el anticipo del CES 2022.

SR/JFG