Luego de 4 años, Twitter retomó la verificación de cuentas

Influencers, deportistas, políticos, empresarios y personas con altos perfiles en Twitter podrán solicitar la "marca azul" de la red social luego de que la empresa decidiera retomar su política de verificación. En 2017, había dado de baja el chequeo por aprobar la cuenta de un supremacista de Estados Unidos.

"Nos complace compartir que, a partir de hoy, comenzaremos a implementar nuestro nuevo proceso de solicitud de verificación y a revisar las solicitudes públicas de verificación en Twitter", publicaron en un comunicado oficial el pasado 20 de mayo desde la empresa.

Dear “can you verify me” ––



Save your Tweets and DMs, there’s a new official way to apply for a blue badge, rolling out over the next few weeks.



You can now submit an application to request verification in-app, right from your account settings!



-Your verified blue badge source pic.twitter.com/2d1alYZ02M